Caro bollette, imprenditore rinuncia alla festa di compleanno e "regala" soldi ai suoi dipendenti

L'imprenditore Attilio Scarlino rinuncia alla sua festa di compleanno: al posto di torta e cena aziendale regala 30mila euro ai suoi 80 dipendenti. Per combattere il caro bollette, l'imprenditore di Taurisano, Attilio Scarlino, amministratore unico del noto omonimo Salumificio, ha deciso di aiutare direttamente tutti i suoi dipendenti. Invece di organizzare una festa con tanto di cena per il suo 60° compleanno, compiuto lo scorso 26 settembre, come si fa di solito in queste circostanze, ha pensato di versare nella busta paga di ognuno degli 80 dipendenti circa 375 euro, pari a trentamila euro complessivi.

«È stato anche un modo molto "tangibile" - dice Scarlino - per ringraziare tutti degli ottimi risultati raggiunti dall'azienda nel corso dell'anno, vista la crescita registrata a fine settembre che supera di quasi 20% il dato a volume prodotto nel pari periodo 2021».