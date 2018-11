© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spettacolare maxi tamponamento a Roma, in via Portuense, direzione Trullo, all'altezza della Parrocchietta. Per cause ancora da accertare almeno una decina di auto sono rimaste coinvolte in una spettacolare carambola. Nell'incidente ci sono stati 4 feriti: due sono stati portati al Sant'Andrea e due al San Camillo, tutti in codice giallo.Tra le vetture coinvolte una Panda, rimasta in verticale, schiacciata dalle altre auto. Pesanti le ripercussioni sul traffico in zona, tra via Isacco Newton e via del Trullo, per rimouovere la Panda rimasta in bilico sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione pare che a scatenare il tamponamento sia stato un Suv. Il fuoristrada che procedeva lentamente assieme alle altre auto in colonna, avrebbe improvvisamente accelerato, perdendo il controllo e investendo in pieno le auto che lo precedevano, tra cui la Panda.