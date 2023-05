"Where is Puglia?". Il principe William, nel giorno dell'incoronazione del Re Carlo, si ferma a parlare con alcune persone. Tra loro anche Alessia Palmisano, ragazza di Bari. Ha spiegato di essere pugliese, qui la domanda stupita e divertita del principe: "Where is Puglia?". "Bari, Taranto..." e così via.

E il video diventa virale