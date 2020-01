L'Oroscopo di Paolo Fox, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio: bene i Pesci.

Torna l'Oroscopo di Paolo Fox con la classifica dei segni più fortunati nella settimana che va dal 27 gennaio al 2 febbraio. A "I Fatti Vostri", il noto astrologo ha stilato la hit parade. Fortunati i Pesci, sul gradino più alto del podio. Seguono i segni di terra, che saranno i privilegiati quest'anno. All'ultimo posto i Gemelli.

Leggi anche > Ricchi e Poveri reunion a Sanremo, Amadeus: «È un colpaccio. Un vero evento per la musica italiana»



OROSCOPO PAOLO FOX CLASSIFICA SEGNI

Fanalino di coda i Gemelli, che stanno ancora lottando per risolvere i problemi dell’anno scorso e non è sempre facile. Tutto sta per cambiare e chi cerca lavoro dovrebbe pensarci.

All'undicesimo posto c'è l'Ariete. Vi sentite più forti rispetto al passato, ma qualche problema resta sul lavoro, ci sono questioni da rivedere. Potrebbe esserci una buona notizia, una bella opportunità per i sentimenti entro la fine del mese.

Al decimo troviamo la Bilancia. Passioni ed emozioni possono ancora riscaldare la vostra vita. Evitate le polemiche degli ultimi due giorni di gennaio. Dovete gestire le finanze con saggezza e siete frustrati sul lavoro perché ci sono ritardi.

Al nono posto il Leone, con un cielo un po' particolare soprattutto per le questioni economiche. Ci sono spese e situazioni lavorative che non vanno. Vi avvicinate a un weekend particolare in cui potreste esplodere se ci sono delle persone che vi vanno contro.

Il segno del Cancro torna all'ottavo posto dopo una settimana importante. Una grande soddisfazione avete avuto, ma questa settimana è meno attiva. Gennaio e febbraio sono mesi un po' faticosi e nel lavoro potreste non avere dei riferimenti stabili. Ancora c'è tanto da rivedere. Per le buone combinazioni dovremmo aspettare la primavera.

L'Aquario al settimo posto. Cautela con i soldini, mentre in amore bisogna aspettare il mese di febbraio. Occhio al fisico perché la fine del 2019 è stata pesante. Sul piano lavorativo adesso arriva Saturno che inviterà a mettere in regola tutti i conti in sospeso.

Al sesto posto troviamo la Vergine. A febbraio raggiungerete una bella soddisfazione e chissà che qualcuno non abbia già ricevuto una buona proposta. Dal mese prossimo non ci sarà più Venere in opposizione.

Il Sagittario (al quinto posto) è stato un po' giù di corda, ora piano piano migliora. In questo periodo aumenta la capacità di mettersi in gioco. Un grande cielo per piccoli successi personali.

Sfiora il podio lo Scorpione. Nonostante qualche tribolazione economica, in questa settimane tornate ad avere emozioni in amore. Potrete rilanciare un sentimento perché a volte la vita facile a voi non piace. Vi divertite a mettere alla prova il partner e questo costa caro.

Sul gradino più basso del podio il Capricorno. Buono l'oroscopo per le questioni pratiche, i soldi non arrivano ancora ma l'anno è appena iniziato. Potete anche rivalutare un sentimento, ma a febbraio potreste sfaldare tutto se non mettete a posto le cose.

Belle le emozioni per il Toro, che guadagna il secondo posto della classifica. La vita è lì e fate le cose che vi piacciono. Se ci sono delle situazioni che non chiarite, adesso dovete parlare. Sentite la necessità di cambiare e il fatto che in questi giorni abbiate voglia di evadere è importante. Coglierete al volo un affare e non avrete Venere dissonante.

Al primo posto i Pesci. Settimana di recupero e di sensazioni importanti. Tutto quello che fate adesso è un trampolino di lancio. Non avrete pianeti dissonanti e questo weekend potrebbe essere importante per i sentimenti. Non tutto si può vincere in un solo mese, ma quello che fate adesso sarà di buon auspicio per i prossimi mesi.

Ultimo aggiornamento: 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA