Modella di OnlyFans gira un video hard con un abbonato, poi la scoperta choc: «Ho dovuto cancellare tutto»

Michelle Comi, tra le modelle di OnlyFans più famose in Italia, ha raccontato, con un video su TikTok, un imprevisto che avrebbe potuto causarle guai seri. La onlyfanser ha dato la possibilità a uno dei suoi abbonati di girare un contenuto hard insieme a lei. «Ho fatto una selezione e abbiamo registrato il video». Ma dopo la scoperta choc ha dovuto eliminarlo. Ecco il motivo.

«Dovevo scegliere tra i miei abbonati un ragazzo con cui registrare il video - ha detto Michelle Comi in un video su TikTok - Dopo varie selezioni ho scelto e l'ho incontrato. È andato tutto bene, abbiamo girato il video, ma non gli avevo ancora fatto firmare le carte dei documenti. È saltato il suo anno di nascita, il 2005. Per ovvi motivi (è minorenne, ndr) il video non può essere distribuito. Anzi, non dovrebbe proprio esistere. E infatti è stato cancellato. È stata colpa mia, avrei dovuto fargli firmare tutto prima, ma essendo la prima volta che lo faccio sono andata un po' sulla fiducia». Alla fine ci ha riso su: «Sono di nuovo alla ricerca di un partner adesso. Il ragazzo ha fatto il furbo, ma spero che almeno si sia divertito».

«Lavoravo all’Istituto per tumori di Milano come impiegata amministrativa, prendevo 1400 euro al mese. Avevo solo Instagram, eppure non ero ben vista al lavoro. Ero vittima di mobbing e le mie colleghe mi guardavano malissimo», ha raccontato Michelle Comi in un'intervista parlando della sua scelta di vita. Così, ha deciso di cambiare vita: «Mi sono licenziata dall’ospedale e ho aperto Onlyfans. E oggi sono felice».

Oltre all'aspetto psicologico, c'è anche quello economico: «Quanto guadagno? Preferisco non dirlo, ma non è paragonabile al mio stipendio in ospedale». E sulle polemiche per la crescita di OnlyFans, dice la sua: «La politica considera Onlyfans un problema? E’ assurdo, siamo nel 2023. I politici si preoccupino del gioco d’azzardo». E sulle critiche dei genitori aggiunge: «Non è semplice accettarlo, a mia madre la cosa non andava giù. Ma è inutile vietare le cose ai figli. Certo, bisogna essere pronti, viviamo in una società all’antica. Ragazze, preparatevi agli insulti».