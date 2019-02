Nutella, si ferma la fabbrica più grande. «Anomalie in livello qualità, produzione sospesa»

Nutella

ha preso una decisione rimbalzata in tutto il mondo in quella che è la sua più importante fabbrica. «Anomalie» nel livello di «qualità» sono state riscontrate in uno stabilimento della, in Francia . Per questo Ferrero ha deciso di «sospendere temporaneamente» e soltanto «per precauzione» la produzione del sito di fabbricazione di(il più grande al mondo) in Normandia. «Possiamo garantire - fa sapere l'azienda - che questa situazione non riguarda nessun prodotto attualmente sul mercato e che la fornitura ai nostri clienti prosegue ininterrottamente».La temporanea chiusura del sito di Villers-Ecalles, in Normandia (nord della Francia), consentirà le necessarie indagini e analisi i cui risultati saranno noti entro il fine settimana. Secondo quanto riferito da Nutella France ai media francesi, l'anomalia è stata riscontrata dai controlli interni di qualità in uno dei prodotti che entrano nella composizione delle confezioni di Nutella e di Kinder Bueno.