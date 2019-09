Mullet style, torna il (discutibile) taglio di capelli simbolo degli anni '80

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Beastie Boys gli dedicarono una canzone e altre famose superstar del passato sono ricordate per lache ne caratterizza il taglio:è tornato a fare tendenza celebrando un’epoca indimenticata di paninari rock supercolorati.L’acconciatura comparì per la prima volta sulle scene negligrazie a testimonial maschili di spessore comeche ne decretarono il successo. Il mullet style (letteralmente) esplose però definitivamente un decennio dopo, diventando un vero e proprio simbolo della subcultura europea occidentale degli anni 80 (ed un importante contributo va decisamente riconosciuto a). Restò sulla cresta dell’onda anche per la prima metà della decade successiva, continuando a raccogliere celebri consensi () anche da parte femminile capitanata per l’occasione dalla sacerdotessa del rockPassato più di un ventennio durante il quale è stata documentata solo qualche sporadica comparizione (vedinel 2003,nel 2013,in Stranger Things dal 2016 e sulle modelle dinel fashion show A/W 2019-2020) oggi l’iconico taglioè ufficialmente e inaspettatamente tornato sulle teste di celebrity internazionali.("La casa di carta") e(nella nuova campagna Escada) sono solo alcuni esempi delle star che hanno già sfoggiato il loro personalissimo mullet su alcuni dei red carpet più glamour della stagione. Ancora non avete preso appuntamento dal vostro parrucchiere di fiducia?