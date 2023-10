Mestre, bus sfonda la recinzione del cavalcavia Vempa e prende fuoco. Almeno 20 vittime, tra cui due bambini - Foto Video

MESTRE - Tragedia a Mestre nella serata di martedì 3 ottobre 2023. Intorno alle 20, in via Elettricità, proprio sul cavalcavia Vempa, un autobus ha sfondato la recinzione ed è precipitato. Nella caduta il mezzo ha impattato sui cavi dell'elettricità, a terra ha preso fuoco. Il bilancio delle vittime non è ancora certo, i soccorritori stanno ancora operando, ma da quello che trapela ci sarebbero almeno 21 morti, fra i quali due bambini. Almeno 12 i feriti, ma risultano esserci anche persone disperse.

Cosa è successo al bus

Secondo le prime notizie il bus ha sfondato la recinzione del cavalcavia Vempa, è precipitato sui cavi dell'elettricità e ha preso fuoco. Si tratta di un autobus de La Linea, che lavora per Actv. Sul posto si sono precipitate tantissime ambulanze. non solo, sono moltissimi i cittadini che, allarmati, sono accorsi sul luogo dell'incidente, filmando la scena - VIDEO.

Tragedia del bus a Mestre, attivato protocollo di emergenza: cosa prevede. Allertati tutti i pronto soccorso, richiamato il personale medico

Le vittime dell'incidente

È di 21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi, un numero che dovrebbe oscillare tra i 4 e i 5, il bilancio dell'incidente avvenuto a Mestre/Marghera questa sera e comunicato dalla Prefettura ai soccorritori.

Il sindaco Brugnaro: «Una scena apocalittica»

Sul luogo dove è avvenuto l'incidente è giusto subito anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sconvolto dalla portata della tragedia, quello che si è trovato davanti agli occhi il primo cittadino è, come ha scritto in un post su Twitter, «una scena apocalittica». Secondo alcune indiscrezioni Brugnaro sarebbe in contatto telefonico con la premier Giorgia Meloni che gli avrebbe espresso la sua vicinanza. Intanto il sindaco ha già annunciato di aver subito disposto il lutto cittadino.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità.

Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto.

Una scena apocalittica, non ci sono parole. — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 3, 2023

Sul fatto è intervenuto anche Luca Zaia, il presidente della Regione Veneto è in continuo contatto con i soccorritori. «E’ una tragedia dalle enormi proporzioni: il bilancio, provvisorio, parla di almeno 21, vittime e di più di 20 persone ricoverate negli ospedali del Veneto molte delle quali in gravissime condizioni. Purtroppo l’incidente ha coinvolto anche alcuni minori. È stata immediatamente attivata l’intera rete del SUEM 118 del Veneto. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Mestre, Mirano, Padova e Treviso. Sono state impiegate più di 20 ambulanze e sul posto è stato fatto convergere anche l’elisoccorso di Treviso. Le vittime ed i feriti sono di varie nazionalità, non solo italiani: sono ancora in corso le operazioni di estrazione e riconoscimento delle salme, ad opera dei Vigili del Fuoco, della questura e dei sanitari, che ringrazio per i loro sforzi».

«Esprimo sin da ora il cordoglio dell’intera Regione Veneto a tutte le famiglie che in queste ore stanno vivendo un pesantissimo lutto o sono provate dalle condizioni dei loro cari feriti. Ho chiesto all’intera nostra sanità di mettere in campo ogni risorsa possibile per prestare il massimo dell’assistenza», termina il Presidente.

Anche il Patriarca Moraglia arriva a Mestre

Il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, in contatto con il Sindaco e il Prefetto della città, si è recato poco fa sul luogo del gravissimo incidente che ha coinvolto un autobus sul cavalcavia tra Mestre e Marghera. Il Patriarca prega e chiede preghiere per le vittime, tra cui anche bambini, per i feriti e per tutte le persone coinvolte nell’incidente.

Coinvolta anche la linea ferroviaria

La circolazione è sospesa tra Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre dalle 19.40 per l'intervento dei Vigili del Fuoco. Lo riferisce Trenitalia. I treni ad alta Velocità e intercity Notte, sottolinea Trenitalia, possono subire ritardi. I treni regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus.