Renzi, l'intervista profetica il giorno prima delle Europee: «Salvini? È ai titoli di coda»

Matteo Renzi aveva rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco Sueddeutdsche Zeitung il 25 maggio, il giorno prima delle elezioni, avventurandosi in un pronostico smentito poi dai fatti. «



Salvini: «Trenta miliardi per la Flat tax. Finito il tempo delle letterine Ue» «I conti dei populisti non tornano, i numeri dell'economia sono disastrosi, hanno portato il paese al tracollo. Il populismo funziona solo all'opposizione». L'ex premieraveva rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco Sueddeutdsche Zeitung il 25 maggio, il giorno prima delle elezioni, avventurandosi in un pronostico smentito poi dai fatti. « Salvini ? Tanto velocemente è arrivato, altrettanto velocemente se ne andrà. Il leader della Lega sta per vedere i suoi titoli di coda». Renzi, nel seguito dell'intervista, sposta poi l'orizzonte più in là. Al più tardi in autunno, quando sarà sul tavolo la manovra di bilancio e dovranno essere trovati i soldi, il bluff della politica della coalizione verrà alla luce. «Non ho visto arrivare l'onda che veniva su di noi dalla rete, un'onda di populismo e fake news», dice l'ex primo ministro guardando il passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Salvini ha promesso un sacco di cose e ora vediamo se sarà capace di mantenere gli impegni e le promesse. Io dico di no. Dice che vuole mettere mano al fisco. Occhio che vi sta per fregare! Intanto toglie 80 euro e poi aumenterà l'Iva per cui la Flat tax è una fake news. Si tratta solo di attendere». Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb. «Occorreranno 4-5 mesi ma si sgonfierà anche il palloncino di Salvini come quello di Di Maio. Prima o poi l'incantesimo della narrazione di Salvini si rivelerà come tale, un incantesimo appunto. La sua parabola è destinata a esaurirsi nel giro di qualche mese».