Mari colorati di blu: è "colpa" della Velella velella

I mari si tingono di blu: e il fenomento attira sempre più turisti che postano decine e decine di foto sui social. Ma perché i mari si tongono di blu? E' "colpa" della Velella velella o barchetta di San Pietro o di San Giovanni: si tratta di una colonia di polpi galleggianti dal singolare colore. L'effetto ottico è sorprendente.

La Velella Velella

L'ultimo caso registrato è accaduto al mulino di Crevari a Genova, ma anche in Cilento e Sicilia ci sono stati dei casi analoghi.

E' dunque tornata la Velella Velella - come spiega Repubblica in un articolo - Si tratta, secondo il professore Ferdinando Boearo, già docente dell'Università del Salento e oggi presidente della Fondazione Dohrn, di un «fenomeno ricorrente. In primavera le Velella velella arrivano dal mare profondo, dove tornano come meduse all'inizio dell'estate - ha detto il professore a Repubblica - . Ed è una cosa che avviene ogni anno in questo periodo, con la risalita dalle acque profonde». «La Velella - spuega Boero - è una colonia galleggiante di polipi che producono piccole meduse che vanno in profondità, si riproducono sessualmente e producono le nuove Velella, che risalgono e appaiono a milioni in questa stagione». Ecco spiegato l'effetto.