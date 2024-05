Aurora boreale in arrivo di nuovo tra due settimane: dove si potrà vedere, come funziona e quali sono le conseguenze

Buone notizie per chiunque non sia riuscito a vedere la spettacolare aurora boreale lo scorso fine settimana: ce sono altre in arrivo. L’enorme ammasso di macchie solari che ha scagliato energia e gas verso la Terra ruoterà nuovamente verso di noi tra circa due settimane. E secondo gli scienziati con ogni probabilità sarà ancora abbastanza grande da generare più esplosioni che potrebbero colpire il campo magnetico terrestre, creando più aurore boreali. Da sabato scorso, il Sole ha continuato a emettere sempre più radiazioni: martedì un enorme brillamento solare ha interrotto le comunicazioni radio ad alta frequenza a livello globale. E questa macchia solare iperattiva non sarà l’ultima. Il Sole si sta avvicinando a quello che viene chiamato “massimo solare”, un punto durante un ciclo di 11 anni in cui la sua attività è più forte.

Come funziona l'aurora boreale

Ciò accade quando i poli magnetici del Sole si invertono, un processo che crea macchie solari che espellono materiale, generando condizioni atmosferiche spaziali. Questo ciclo solare è il 25esimo da quando gli esseri umani hanno iniziato a osservare sistematicamente le macchie solari nel 1755.

Ci si aspettava che fosse tranquillo, ma gli scienziati dicono che sembra più forte del previsto. «L'intensità di un ciclo è stimata dal numero di queste macchie solari», spiega Krista Hammond, meteorologa spaziale del Met Office. «Ma questo in realtà non ci dice quanto saranno forti le tempeste quando raggiungeranno la Terra», dice.

«La tempesta geomagnetica dello scorso fine settimana è stata un evento che si verifica una volta ogni 30 anni ed è la più grande dal 2003», spiega alla BBC Sean Elvidge, professore di Space Environment presso l'Università di Birmingham. È stato causato da almeno cinque espulsioni di massa coronale (CME) – eruzioni di campi magnetici e tempeste solari – che hanno lasciato il Sole in stretta successione. Hanno impiegato circa 18 ore per raggiungere la Terra, dove le CME hanno interagito con il nostro campo magnetico. Questa magnetosfera è ciò che ci protegge da tutta quella radiazione immensamente potente: senza di essa non ci sarebbe vita sulla Terra. La tempesta si è rivelata così potente da avere un livello di allerta G5, il più alto assegnato dai meteorologi del Met Office e della National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti.

Le conseguenze

Queste tempeste non sono solo causa di belle luci. «Siamo molto più dipendenti dal punto di vista tecnologico ora di quanto lo fossimo anche durante l’ultima grande tempesta del 2003. Molti dei nostri servizi provengono dallo spazio – non ce ne rendiamo nemmeno conto – è il collante che tiene insieme gran parte della nostra economia», ha spiegato alla BBC Ian Muirhead, ricercatore di sistemi spaziali presso l'Università di Manchester.

Il proprietario di SpaceX, Elon Musk, ha dichiarato su X, che la tempesta ha messo i suoi satelliti Starlink che forniscono Internet «sotto forte pressione». Un portavoce dell'Agenzia spaziale europea (ESA) ha affermato che gli Starlink presentavano picchi di tensione. Anche i satelliti su cui facciamo affidamento per il GPS e la navigazione presentavano disturbi del segnale poiché la radiazione extra pulsava verso la Terra, ha affermato l’ESA. Un volo da San Francisco a Parigi è stato deviato per evitare di sorvolare l'Artico, dove le radiazioni erano più forti, spiega il dottor Elvidge.