Liverpool, chiude l'attentatore nel taxi prima dell'esplosione: dimesso il tassista-eroe. «Ha evitato una strage»

Si chiama David Perry il tassista "eroe" sfuggito all'esplosione della sua auto avvenuta ieri davanti al Liverpool Women's Hospital nella città inglese. Secondo infatti la ricostruzione fatta dal tabloid The Sun, l'uomo, dimesso oggi dopo il ricovero per le ferite riportate, era uscito rapidamente dal veicolo e ne aveva chiuso le porte non appena si era accorto che il suo passeggero, l'attentatore e unica vittima del fatto, si preparava a colpire.

Perry non solo ha ricevuto i commenti entusiasti di molti cittadini di Liverpool che lo hanno ringraziato sui social media, ma anche la sindaca Joanne Anderson è intervenuta. «Coi suoi sforzi eroici è riuscito a evitare quello che avrebbe potuto essere qualcosa di terribile per l'ospedale». E ha aggiunto: «I nostri ringraziamenti vanno a lui e ai nostri servizi di emergenza». Non è ancora emersa dalle indagini una eventuale matrice dell'attacco, mentre restano in custodia tre giovani uomini di 29, 26 e 21 anni arrestati ieri per violazione della legge britannica sul terrorismo.

Emergency services are responding to an"incident" outside #LiverpoolWomensHospital

Images from outside the hospital on Sunday show a car enveloped in flames before burning out.#MerseysidePolice confirmed "an incident occurred at around 11am".

hope no one is seriously injured🙏🏼 pic.twitter.com/lfX42VRLRe

— C J (@CLUNCKY_) November 14, 2021