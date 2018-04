© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Avevamo tutto, non ci mancava nulla. Il mio Riccardo era il nostro sole». Non si danno pace mamma Antonella Gambato, operaia, e papà Filippo Pozzato, metalmeccanico, che con la figlia Alessia da martedì sera sono stati travolti da un dolore disumano e crudele che brucia il cuore. Senza un perché, senza rendersene conto, si trovano a piangere il loro Riccardo, soprannominato dagli amici Pozzo riprendendo il suo cognome.Riccardo Pozzato aveva compiuto 20 anni lo scorso 21 gennaio; l'anno scorso si era diplomato operatore alla manutenzione di macchine utensili all'Enaip di Padova. E aveva trovatoallache si occupa di lavorazioni meccaniche. «Era così contento di quel lavoro, ci andava volentieri ed era proprio felice continua mamma Antonella -. Riccardo ha studiato e poi si è trovato un lavoro di cui andava fiero. Poi, dopo gli studi, aveva deciso di prepararsi per prendere la patente». Infatti,. «aggiunge papà Filippo allora l'abbiamo accontentato e. Era felice: seppur usata, ne era orgoglioso».La notizia della morte di Riccardo è arrivata a mamma Antonella mentre stava rientrando a casa dal lavoro.«Ero in auto e mi ha chiamato mia figlia Alessia dice la donna , poi mi ha passato il comandante dei vigili che mi ha informato che Riccardo aveva avuto un incidente. Non è servito che mi dicesse altro perché ho capito subito che era morto. E ho chiamato mio marito e insieme siamo corsi all'obitorio. Però. La nostra vita adesso è distrutta e niente potrà essere come prima». Secondo i genitori, Riccardo stava tornando dalla zona di Bragni, a Cadoneghe, dov'era andato per la prima lezione in palestra; e, infatti, gli agenti della polizia locale hanno ritrovato in auto un borsone da palestra.