incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene. La conferma arriva dal sindaco di Rafina, Evangelos Bournous. La portavoce del dipartimento greco dei vigili del fuoco, Stavroula Malliri, parla di 156 adulti ricoverati in ospedale, di cui 11 in gravi condizioni. Ricoverati in ospedale anche 16 bambini. Solo 26 corpi sarebbero stati trovati nella regione della Costa d'Argento, tra alcune case a 30 metri dalla spiaggia. Si teme che alcuni, per fuggire alle fiamme, si siano tuffati in mare e siano morti annegati.



LEGGI ANCHE ----> Sono almeno 60 le vittime dei devastantiche interessano in queste ore la zona a nordest di. La conferma arriva dal sindaco di Rafina, Evangelos Bournous.Solo 26 corpi sarebbero stati trovati nella regione della Costa d'Argento, tra alcune case a 30 metri dalla spiaggia. Si teme che alcuni, per fuggire alle fiamme, si siano tuffati in mare e siano morti annegati.LEGGI ANCHE ----> Mati come Pompei, mamme e figli morti abbracciati







I soccorsi. Sono in arrivo in Grecia soccorsi da Cipro e dalla Spagna dopo la richiesta di aiuto lanciata dal governo di Alexis Tsipras all'Ue per far fronte ai devastanti incendi in Attica. Lo annuncia su Twitter il commissario europeo agli aiuti umanitari, Christos Stylianides, precisando che si tratta di una squadra di 64 pompieri e paramedici, due camion dei vigili del fuoco e due Canadair. Anche l a Turchia è pronta a inviare in Grecia «qualsiasi tipo di sostegno» per contrastare gli incend. Lo ha promesso il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu nel corso di una conversazione telefonica con il capo della diplomazia greca Nikos Kotzias, al quale ha offerto le sue condoglianze. È quanto rende noto la Cnn turca. In particolare, ha detto Cavusoglu, se necessario la Turchia è pronta a inviare aerei antincendio ed elicotteri nelle zone colpite dai roghi.

Thank you to #Cyprus 🇨🇾 & #Spain 🇪🇸 for their offers of assistance to #Greece🇬🇷 via #EUCivPro, which include a team of 64 firefighters & paramedics, 2 firefighting trucks & 2 Canadair firefighting planes.#EU 🇪🇺 #solidarity in action. pic.twitter.com/m64TYcdP53 — Christos Stylianides (@StylianidesEU) 24 luglio 2018

Mamme e bambini trovati morti abbracciati. Le immagini di Mati, la cittadina più colpita dagli incendi in Grecia, «ricordano lo scenario macabro di Pompei»: i soccorritori hanno trovato tra l'altro i corpi carbonizzati di due donne morte abbracciate ai loro bimbi. Lo riferisce la tv greca Skai. Alcune persone, prosegue l'emittente sul proprio sito, hanno cercato di sfuggire alle fiamme correndo verso il mare, ma una scogliera li ha costretti a tornare indietro per cercare un'altra via di fuga, e non ce l'hanno fatta.

Il racconto dei sopravvissuti. «Ho visto cadaveri, auto bruciate, mi sento fortunata ad essere viva. Mati non esiste nemmeno più come insediamento». È la testimonianza di una donna sopravvissuta agli incendi alla tv greca Skai, ripresa dai media internazionali. Mati è una località turistica costiera nella regione di Rafina, a circa 40 km a nordest di Atene. Qui si conta il maggior numero di vittime, morte nelle loro case o nelle auto.

«Per fortuna c'è il mare, ci siamo tuffati perché le fiamme ci stavano inseguendo fino in acqua», ha racontato un altro testimone, Kostas Laganos, scampato alle fiamme in Grecia. Il fuoco «ci ha bruciato la schiena e ci siamo tuffati in acqua. Ho detto: 'mio Dio, dobbiamo correre a salvarci'». Un'operazione di ricerca e salvataggio in mare, aggiunge l'emittente britannica, è stata lanciata per 10 turisti che sono fuggiti dalle fiamme in barca.



Verifiche sulla presenza di turisti italiani. Il ministero degli Esteri, attraverso l'Unità di crisi e l'ambasciata d'Italia ad Atene, sta verificando con le autorità locali l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani nei gravi incendi che stanno colpendo la Grecia e lavora per l'assistenza ai nostri connazionali. Lo rende noto la Farnesina in un tweet.



Il presidente del consiglio Conte. «Profondamente scossi per la morte di tante persone a causa degli incendi in Grecia. L'Italia si stringe attorno alla popolazione greca e si è già attivata mettendo a disposizione due Canadair», scrive in un tweet Giuseppe Conte.



Il presidente Macron. «I nostri pensieri vanno alla Grecia e alle vittime dei terribili incendi. In Svezia come in Grecia, la Francia e l'Europa sono solidali e forniscono il loro aiuto»: lo scrive il presidente francese Emmanuel Macron, nel primo tweet pubblicato dopo cinque giorni di silenzio sui social seguiti allo scandalo Benalla.

Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στην Ελλάδα και τα θύματα των τρομερών πυρκαγιών. Η Γαλλία και η Ευρώπη εκφράζουν την αλληλεγγύη τους τόσο προς τη Σουηδία όσο και προς την Ελλάδα και προσφέρουν βοήθεια. https://t.co/iZp01vtBLl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 luglio 2018



Il cielo di Atene è colorato di un inquietante arancio plumbeo mentre migliaia di persone sono state costrette alla fuga: centinaia di vigili del fuoco non riescono ancora a domare le fiamme. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza, e chiesto l'aiuto dell'Unione Europea. Nella città di Mati la Guardia Costiera è stata costretta a intervenire per evacuare i turisti intrappolati sulla spiaggia.

Il fumo denso, arrivato fin sulla capitale, ha costretto alla chiusura della principale autostrada di collegamento con il Peloponneso. Sul campo sono stati dislocati centinaia di vigili del fuoco e decine di mezzi. Sette aerei anti- incendio e quattro elicotteri cercano di circoscrivere i roghi dall'alto. Ma non basta, e Atene chiede aiuto a Bruxelles. Il governatore dell'Attica, che ha proclamato lo stato di emergenza nella zona est e ovest, sta mettendo a disposizione bus e cisterne di acqua per aiutare a domare le fiamme.







Migliaia le persone fuggite, decine le auto distrutte e le case incendiate. «Il fuoco infuria senza sosta, facciamo appello ai residenti di dirigersi verso Corinto per proteggere se stessi e i propri figli», è il drammatico annuncio del vicesindaco di Megara, che sorge nei pressi di Kineta, dove le fiamme sono avanzate con maggiore velocità. «La gente piange, urla al telefono, mentre bruciano le auto parcheggiate e le sirene risuonano ovunque. L'aria è torrida, le fiamme sono vicine», ha raccontato un cronista nei pressi di Rafina. Molte le persone ricoverate per ustioni. Tre ospedali della capitale sono in stato di allerta e si stanno attrezzando per ricevere altre persone coinvolte negli incendi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA