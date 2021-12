Green pass, revoca automatica ai positivi al Covid (con segnalazione al Gateway europeo)

​Green pass, scatta la revoca automatica ai positivi al Covid (con segnalzione al Gateway europeo). La revoca del Green pass verrà poi annullata ad avvenuta guarigione. È in Gazzetta ufficiale il Dpcm che indica le modalità per la revoca del Green pass qualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del documento o in caso di pass falsi.

La revoca del Green pass

A generare la revoca automatica in caso di psoitività è la 'Piattaforma nazionale-Dgc'. La stessa revoca sarà comunicata anche al Gateway europeo. Sarà poi annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde di guarigione.

Nel Dpcm ci sono anche alcune integrazioni alle modalità di verifica dell'obbligo di Green Pass per i lavoratori e delle modalità di sospensione dei sanitari non vaccinati dagli albi. Il nuovo Dpcm che aggiorna le disposizioni del precedente decreto del 17 giugno scorso.