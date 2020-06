George Floyd, Trump ai Governatori: «Idioti se non fate arresti». Tre morti e 50 agenti feriti

Donald Trump chiede ai governatori degli Stati americani di riprendere il controllo delle strade, di non essere «deboli» e di usare la forza di fronte alle proteste. Lo riportano alcuni media americani citando fonti vicine all'incontro in videoconferenza di Trump con i governatori americani. Siete degli «idioti» se non arrestate i manifestanti e non li lasciate in carcere per «lunghi periodi di tempo». Donald Trump non risparmia attacchi e parole dure ai governatori americani durante la video conferenza dedicata alle proteste per George Floyd. «Dovete dominare, se non lo fate sprecate il vostro tempo e vi travolgeranno facendovi apparire come degli idioti», dice Trump secondo quanto riportato dal New York Times, che ha ottenuto una registrazione della conversazione.

L'agente arrestato in carcere di massima sicurezza. Derek Chauvin, l'ex agente della polizia di Minneapolis accusato di omicidio colposo per la morte dell'afroamericano George Floyd, è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza della contea di Hennepin, in Minnesota. Lo rivela il New York Post citando un media locale. Chauvin domenica pomeriggio è stato trasferito due volte: prima dal carcere della contea di Ramsey all'Hennepin County Jail, e poi al Minnesota Correctional Facility - Oak Park Heights di Stillwater, un carcere di massima sicurezza che secondo il Department of Corrections statale «è il livello di custodia più elevato» in Minnesota.

