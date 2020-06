Floyd, a Los Angeles distrutto il ristorante di Bastianich durante le proteste. Lui: «Lo sopporto perché sia fatta giustizia»

Con gli Stati Uniti in fiamme per le proteste dopo la morte di George Floyd, gli atti di vandalismo ai danni delle attività commerciali, dei ristoranti e dei centri commerciali si contano ormai a decine: vittima di uno di questi atti di vandalismo è stato Joe Bastianich, il cui ristorante in Melrose Avenue a Los Angeles è stato preso d’assalto dai manifestanti nella notte tra sabato e domenica. Più di 60 le persone arrestate a Saint Paul, in Minnesota, durante una protesta, mentre rimane altissima la tensione nelle diverse città americane. Due persone sono rimaste uccise durante i disordini a Chicago, dove sono scattati anche 60 arresti. Intanto, da Fb a Twitter a Instagram, foto nere inondano i profili degli utenti sui social con gli hashtag #BlackOutTuesday #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd. È il frutto di un'iniziativa internazionale per Floyd: un invito a riflettere e dire no al razzismo e alla violenza.

Il locale di Bastianich, La Pizzeria Mozza e di Chi Spacca (due parti diverse dello stesso ristorante), è stato quasi distrutto: «Hanno spaccato il vetro e gettato benzina per bruciare gli interni, un disastro - ha raccontato lo stesso chef italo-americano ex giudice di Masterchef Italia - Hanno rubato il vino e gli incassi». «Tutti hanno il diritto di protestare e anche di agire per essere ascoltati - ha aggiunto - mi spiace però che una minoranza di persone sfrutti questi momenti per rubare o spaccare».



Bastianich ha però le idee molto chiare sulla protesta, nonostante il disagio ricevuto: «Siamo indignati, questo Paese non può avere futuro se non risolve questa ferita razziale. Se il costo per dare giustizia a Floyd è un ristorante bruciato, lo sopporto. L’importante è non stare in silenzio». Il ristorante dello chef ex volto di Masterchef stava peraltro per riaprire dopo due mesi di emergenza coronavirus: ora, prima di tornare all’attività, si dovrà ricostruire tutto.

In Europa come negli Usa siamo inorriditi e scioccati dall'omicidio di George Floyd», «un abuso di potere che deve essere combattuto negli Usa e altrove». Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. «Tutte le società devono rimanere vigili contro l'eccessivo uso della forza e rispettare i diritti umani», ha aggiunto. «Ovunque e nelle società che si basano sullo stato di diritto e il rispetto delle libertà, chi è incaricato di proteggere l'ordine pubblico non usi le sue capacità nello stesso modo in cui si è fatto» negli Usa «arrivando a questa infelice morte».

«Siamo d'accordo con il diritto alle manifestazioni pacifiche, condanniamo la violenza ed il razzismo e chiediamo che si eviti un'escalation - ha aggiunto Borrell -. Ci auguriamo che gli americani possano riappacificarsi reciprocamente e ripeto che tutte le vite sono importanti dunque anche la vita della popolazione nera».

