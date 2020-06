George Floyd, a Washington cortei pacifici: «George non è morto invano». Trump: molta meno folla del previsto

Washington in piazza per George Floyd: oltre 6.000 persone hanno sfilato in corteo dopo essersi radunate davanti all'iconico Lincoln Memorial e a Capito Hill, sede del Congresso. Tutti hanno marciato verso l'area di Lafayette Plaza, di fronte a una Casa Bianca blindatissima. Il numero dei manifestanti è cresciuto di ora in ora e le proteste, assolutamente pacifiche, sono andate avanti per tutta la serata. In migliaia anche per le strade di New York, dove un corteo ha attraversato il ponte di Brooklyn per dirigersi a Manhattan verso City Hall, la sede del comune dove si trovano gli uffici del sindaco Bill de Blasio. Una folla enorme anche a Chicago, Philadelphia, Atlanta, Miami, Los Angeles, Seattle, Denver, Minneapolis. In migliaia in strada a Buffalo e Tacoma, le due città teatro degli ultimi due video shock delle violenze da parte della polizia.

Il muro fatto innalzare da Donald Trump a protezione della residenza presidenziale è stato tappezzato di poster, bandiere, disegni e cartelli con gli slogan della protesta. Le barriere di cemento e recinzioni metalliche sono state decorate con fiori, fiocchi colorati, origami, palloncini in quella che si è trasformata in una sorta di esibizione, una mostra improvvisata con tutti i simboli di chi è sceso in strada per denunciare il razzismo, la violenza della polizia e per chiedere un reale cambiamento. Con dei fiocchi colorati campeggia la scritta 'Police-Free School', e su una maglietta bianca appesa si legge 'My body is not a target', il mio corpo non è un bersaglio. Poi un grande cartone con tutti i nomi e le foto delle vittime della violenza della polizia, quasi tutti afroamericani: Trayvon Martin, Michael Brown, Eric Garner, Breonna Taylor, George Floyd.

Trump: «A Washington molta meno folla del previsto». «Molta meno folla a Washington di quanto previsto»: così Donald Trump in tarda serata su Twitter, dopo che per ore migliaia di persone hanno marciato e manifestato per le vie della capitale degli Stati Uniti e davanti alla Casa Bianca. Il presidente americano ringrazia quindi la Guardia nazionale, il Secret Service e la polizia del District of Columbia per il loro «fantastico lavoro». Nessuna parola sulle ragioni e i motivi della protesta.

Much smaller crowd in D.C. than anticipated. National Guard, Secret Service, and D.C. Police have been doing a fantastic job. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

San Francisco, manifestanti invadono il Golden Gate. Grande manifestazione anche a San Francisco, dove migliaia di persone hanno invaso pacificamente il Golden Gate Bridge che attraversa la baia, simbolo della città. Lunghi cortei anche a Los Angeles, comprese le zone di Hollywood e Beverly Hills. A Seattle, nello stato di Washington, invece tra i manifestanti hanno sfilato centinaia di medici e infermieri da mesi ormai in prima linea contro la pandemia del coronavirus. A Denver tra la folla anche un gruppo di star della squadra di football americano della città, i Broncos. Ad Atlanta, in Georgia, un gruppo di militari della Guardia nazionale si è unito ai manifestanti con balli e cori. Un altro afroamericano ucciso dalla polizia a Tacoma: il video indigna gli Usa. Anche lui implorò: «Non respiro»

Cortei in tutti gli Stati Uniti. Decine di migliaia di persone, al grido di 'Black Live Matter' e 'I can't breathè, stanno manifestando in tutta America contro il razzismo e le brutalità della polizia. Ovunque, grandi metropoli e piccole città, va in scena il rito di inginocchiarsi per 8 minuti e 46 secondi, esattamente il tempo durante il quale un poliziotto di Minneapolis ha tenuto il suo ginocchio premuto sul collo di George Floyd uccidendolo. I cortei più imponenti a Washington e a New York.

Was to slow to record the beginning of this, but the protestor began asking others to say “Hey black child” and then say “I see you now.” pic.twitter.com/dRFU6NTbZJ — Rebecca Morin (@RebeccaMorin_) June 6, 2020

