Flixbus, grave incidente in autostrada: feriti i 33 passeggeri, 4 sono gravi

Brutto incidente in autostrada per un autobus che effettuava il collegamento Parigi-Londra. Sono 33 i feriti, di cui 4 gravi, per l'incidente sull'autostrada A1, nel nord della Francia, che ha visto coinvolto un pullman della compagnia low-cost Flixbus. Lo ha annunciato la prefettura del dipartimento della Somme. Poco prima di mezzogiorno, il Flixbus è uscito di strada in corrispondenza di Amiens e si è rovesciato sul fianco. Dei 33 passeggeri a bordo, 29 hanno riportato lievi ferite, 4 sono gravi. Imponente il servizio di ambulanze e pompieri giunto sul posto, dove l'uscita dell'autostrada è stata chiusa.

#Somme Un car #Flixbus se renverse sur l’A1, 32 blessés dont au moins un grave https://t.co/f0eQttJMQe pic.twitter.com/mRazOCxPWg — Courrier picard (@CourrierPicard) 3 novembre 2019

Ultimo aggiornamento: 18:09

