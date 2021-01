Festa di Capodanno nel resort di lusso, sui tavoli il biglietto: «Non pubblicate foto». Ma le immagini finiscono sui social. Per tutti multa da 400 euro

Festa di Capodanno ad ogni costo, nonostante i divieti imposti dall'emergenza Covid. Gente che balla senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: una festa da ultimo dell'anno è andata in scena ieri sera in un resort di lusso di Padenghe sul Garda, nel Bresciano.

I video dei presenti sono però finiti sui social nonostante su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto che chiedeva «vista l'attuale situazione di non divulgare foto e video sui social». Contattato dall'Ansa l'albergo ha replicato: «Stiamo vedendo cosa sia accaduto».

APPROFONDIMENTI NON CI CREDO? Paolo Bonolis dorme la notte di Capodanno, la moglie Sonia Bruganelli... I CONTROLLI Capodanno a Roma, festa abusiva in albergo con 27 persone: cenavano e... TROPPI DRINK Uomo si ubriaca davanti alla tv a Natale e cambia nome: ora si chiama... TRAGEDIA Regno Unito, morto durante il veglione di Capodanno: tre arresti... PRIMO PIANO Capodanno: lo spettacolo dei fuochi d'artificio a Napoli... IL CASO Botti di Capodanno, il bilancio dei feriti città per...

Le immagini sono state pubblicate su Facebook anche da Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: «E noi a casa lontani da figli, amici, compagni e genitori».

Questa è la situazione oggi nell’hotel @splendido_bay_spa_resort a Padenghe sul Garda. Notare nella seconda foto che... Pubblicato da Selvaggia Lucarelli su Giovedì 31 dicembre 2020

«Abbiamo organizzato un pranzo che si è protratto a lungo per i nostri ospiti fino a sera e qualcuno, a causa di qualche bicchiere di troppo, ha esagerato». Così ha detto all'Ansa Ivan Favalli, direttore del resort di Padenghe del Garda dove ieri hanno festeggiato centinaia di persone come dimostrano video che fanno vedere gente che balla e brinda senza mascherina.

«Tornassi indietro non lo organizzerei più, perché viste le polemiche non ne è valsa la pena anche se stiamo facendo i salti mortali per portare avanti l'attività. C'erano un centinaio di clienti, per lo più giovani, e abbiamo fatto questo pranzo lungo per evitare la cena in camera che non avremmo potuto gestire», spiega Favalli. «Capisco la rabbia delle persone che hanno visto i video e che hanno trascorso la giornata a casa in zona rossa. Abbiamo provato ad intervenire in situazioni particolari, ma non è nemmeno facile imporsi con clienti che pagano tanto». Favalli ha anche pubblicato su Facebook un video in cui spiega cosa accaduto il 31 dicembre nel resort che gestisce.

«Tutti i 126 ospiti del resort presenti ieri saranno multati per non aver rispettato le norme anticovid dell'ultimo Dpcm. A quanto ammonta la multa? 400 euro a testa». Lo spiega Massimo Landi, comandante della Polizia locale della Valtenesi, nel Bresciano, in merito alla festa nel resort di lusso di Padenghe sul Garda con i video di gente che ballava, brindava senza indossare la mascherina, finiti sui social. «Stiamo valutando anche eventuali verbali per il titolare dell'attività», aggiunge il comandante della Polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA