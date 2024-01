Leone non ce l'ha fatta: il gattino, ferito da un petardo la notte di Caodanno, è morto

Leone non ce l’ha fatta. Il gattino, vittima della ferocia inaudita di alcuni ragazzini la notte di Capodanno, è morto mercoledì pomeriggio. Il quadro clinico, parso già molto critico nel momento in cui i volontari dell’Enpa Barletta lo hanno recuperato in via Centimolo, si è ulteriormente aggravato nonostante le amorevoli cure prestate all’animale in una clinica veterinaria barlettana.

Cosa è successo

Un petardo, fatto esplodere all’altezza del viso dalla gang che lo aveva circondato, ha dilaniato polmoni, reni e fegato del malcapitato felino, causandogli un’insufficienza multiorgano. Sull’episodio indagano i carabinieri, decisi a chiudere rapidamente il cerchio con l’individuazione dei giovanissimi responsabili, i cui nomi sono ormai sulla bocca di tutti nella piccola comunità ofantina.