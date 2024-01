Si rinnova la tradizione del Tuffo di Capodanno: in 400 brindano in mare

La tradizione si rinnova e raccoglie un seguito importante: erano in quasi 400, infatti, i partecipanti al Tuffo di Capodanno del 2024, che si è svolto ieri mattina nella usuale cornice della Conca, sul litorale nord di Brindisi. Un appuntamento che da sempre accompagna una cifra goliardica ad altre più impegnate visto che negli anni ha supportato diverse cause di beneficenza.

La beneficenza

In particolare, per l’evento di quest’anno sono state supportate le iniziative di carità a favore delle fasce deboli della città di Brindisi a cura del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta). La cifra raccolta, come accade ogni anno, sarà poi consegnata con un apposito evento nelle prossime settimane. Il numero degli iscritti è stato di 395 (tra questi, 118 sono le donne e 34 i minori). L’ultima iscrizione, hanno reso noto gli organizzatori, è arrivata proprio durante il momento del salto in acqua, che ha permesso di centrare un numero di tuffatori record per la manifestazione. L’evento ha ricevuto, anche in questa occasione, richieste di iscrizione da ogni parte d’Italia con gruppi di amici, familiari o comitive che hanno voluto festeggiare il primo giorno dell’anno nuovo con un appuntamento poco usuale.

Il tutto ha avuto anche un respiro internazionale, visto che l’evento ha ricevuto adesioni anche dal resto dell'Europa (Dublino, in Irlanda, e Cracovia, in Polonia) e da altri continenti (Singapore). Tra gli ultimi, poi, si sono aggiunti anche una coppia olandese, una famiglia proveniente da Edimburgo e di numerose altre di tuffatori. L’evento è stato tramesso anche in diretta tv ed il tuffo vero e proprio si è tenuto alle 11, dopo la benedizione delle acque ad opera del parroco dell’Ave Maris Stella, don Adriano Miglietta.

Brindisi con lo spumante in acqua

Una volta in acqua, molti dei partecipanti hanno voluto celebrare questo rituale goliardico con un brindisi con lo spumante. L’evento è arrivato alla quattordicesima edizione e per quest’anno si è avvalso di una serie di partnership con realtà di vario genere: la guida è quella del gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso a cui si aggiunge lo sponsor DealGroup Brindisi e la collaborazione di “Puliamoilmare Brindisi”, Il Nautilus ed “Uniti per lo Sport”. Non solo i partecipanti, comunque: gli spalti naturali del litorale nord hanno ospitato anche tanti curiosi che hanno voluto assistere all’evento dal vivo. I presenti sono stati stimati in circa 4mila spettatori, complici anche le condizioni meteo particolarmente favorevoli con cielo sereno e poche nuvole ed una temperatura marina sopportabile nonostante la data del calendario. Aspetto che ha facilitato anche un’altra particolarità di questa edizione, come quella dell’elicottero biposto di “Volare in Salento”, associazione sportiva dilettantistica che si occupa di voli panoramici condivisi e che ha sorvolato la Conca durante l’appuntamento: dall’alto sono state anche scattate delle foto e ripresi dei video con l’attrezzatura a bordo. Dal "basso", invece, sono arrivate altre immagini, questa volta grazie al lavoro dell'associazione "Scuba Dive Brindisi".

Il gemellaggio con Viareggio



Per l’anno in corso si è rinnovato anche il “gemellaggio morale”, che va avanti ormai da 8 anni, con un evento simile in Toscana, il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio (che si svolge proprio nella cittadina vicino Lucca famosa per il Carnevale) e che è organizzato dall’Escape Tuscany Triathlon. Un appuntamento che ha una serie di codici prestabiliti che si ripetono del tempo e su cui spicca, sopra tutto il resto, una cuffia con la frase celebrativa che sembra racchiudere l’essenza dell’evento: “Hai Freddo?…Stay Home”. Tra le particolarità dell’edizione 2024, inoltre, c’è stata una novità con il momento dedicato ad una “Asta della barba”. Più nel dettaglio, si tratta di un’idea lanciata da due ragazzi della provincia di Brindisi (Vincenzo di Francavilla Fontana e Andrea di Villa Castelli) che in occasione del tuffo hanno pensato di mettere all’asta al miglior offerente il taglio della propria barba, allestendo una vera e propria postazione per poter procedere: a vincere, una signora (Elisabetta) che ha proceduto alla rasatura durante l’evento.

