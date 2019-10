Felice Maniero, arrestato per maltrattamenti "faccia d'angelo": l'ex boss della mala del Brenta

L'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con l'accusa di maltrattamenti sulla compagna. Lo scrive il Giornale di Brescia. «Faccia d'angelo», così era chiamato, da tempo vive nella città lombarda con una nuova identità. L'arresto è scattato ieri dopo la denuncia della donna e secondo le nuove regole del Codice rosso. Maniero è ora in carcere a Bergamo.



Maniero ha commesso rapine, assalti a portavalori, colpi in banche e in uffici postali, ed è stato accusato di omicidi, traffico di armi, droga e associazione mafiosa. Una vita criminale che ha stuzzicato anche il cinema. Ad interpretarlo è stato Elio Germano, in una miniserie dal titolo Faccia d'angelo.

CARRIERA CRIMINALE

La sua carriera criminale cominciò dall'adolescenza quando aiutava uno zio nei furti di bestiame. Poi passò alle rapine, soprattutto nel campo dell'oreficeria, settore imprenditoriale molto forte nel Veneto. Ed essendo Maniero e i suoi complici nati a Campolongo Maggiore, un paese lungo il fiume Brenta, la stampa cominciò a parlare di Mala del Brenta.

Il suo gruppo criminale entrò in contatto con le mafie meridionali, delle quali diventò interlocutore e rivale, garantendo armi e droga alla piccola criminalità di Venezia e di Mestre. Che nel caso della cosiddetta "Mala del Brenta" si possa parlare di una vera e propria organizzazione mafiosa si può dedurre anche dal fatto - come spiega wikipedia - che a Venezia venne imposta ai cambisti del casinò una tangente di 1.500.000 di lire al giorno.

LE EVASIONI

Maniero fu arrestato per la prima volta nel 1980. Due le sue evasioni più celebri: nel 1987 fugge dal carcere di Fossombrone, facendo poi rubare il 10 ottobre 1991 ai suoi uomini il mento di Sant'Antonio da Padova per ricattare lo Stato e chiedere la libertà del cugino, senza esito, poi nell'agosto 1993 è arrestato sul suo yacht al largo di Capri e viene detenuto nel carcere di Vicenza, dove tenta l'evasione corrompendo, con la promessa di 80 milioni ciascuno, due guardie penitenziarie che però si ravvedono ed avvertono la direzione del carcere.

Viene deciso così il trasferimento al carcere di Padova dove però, il 14 giugno 1994, è protagonista di un'altra evasione assieme ad altri complici (anche in questo caso con la corruzione, questa volta riuscita, di una guardia penitenziaria). Maniero esce dal portone principale del carcere senza problemi.

LA LATITANZA

La lunga latitanza di Maniero è dovuta in gran parte a un sistema corruttivo che la banda esercitava a vari livelli nei confronti dello Stato. Catturato a Torino nel novembre successivo, viene condannato a 33 anni di reclusione, poi ridotti a venti anni e quattro mesi (pena definitiva).

IL PENTITO

Nel febbraio 1995 divenne collaboratore di giustizia e con le sue dichiarazioni contribuì a smantellare la sua banda. Viene alloggiato con la famiglia in una villa a Spoltore in provincia di Pescara tanto che ne nasce uno scandalo con perdita della protezione per alcuni pentiti (mentre Maniero la perde per essersi allontanato dal domicilio).

LA CONDANNA

Il 14 dicembre 1996 è condannato dalla Corte d'assise d'appello di Venezia a 11 anni di carcere e 60 milioni di lire di multa grazie alle attenuanti generiche e alla diminuente per la collaborazione. Il 2 maggio 1998 è arrestato per scontare la pena residua, quattro anni. Dopo essere divenuto collaboratore di giustizia, viene ammesso al programma di protezione, cambiando nome e scontando la pena in una località segreta. Nel febbraio 2006 il suo nome ritorna sui giornali per il suicidio della figlia ventinovenne.

IN LIBERTA'

Dal 23 agosto 2010 torna in libertà, con una nuova identità, dopo la scadenza dell'ultima misura restrittiva nei suoi confronti. Possedeva e lavorava, assieme al figlio, in un'azienda che si occupa di depurazione di acque, la Anyaquae, che godeva di certificazioni e commesse pubbliche. L'azienda fallì nel 2016 in seguito alla scoperta da parte dell'ASL di valori d’arsenico fuori norma nel sistema di depurazione delle casette per l’acqua pubblica.

