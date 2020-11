F1, spaventoso incidente alla vettura di Grosjean: esplosione e fiamme. Il pilota quasi illeso

Spaventoso incidente di Grosjean alla partenza del Gran Premio di Formula 1 in corso nel Bahrain. L'auto è diventata una palla di fuoco ed è esplosa. Dopo il semaforo verde la Haas di Roman Grosjean va in testa coda, sbatte verso le protezioni, si spezza in due e va subito in fiamme. Il Gran Premio è stato ritardato: i giudici hanno decretato la bandiera rossa che significa stop momentaneo alla gara.

Grosjean ha urtato la vettura di Kvyat, ha perso il controllo ed è andata a sbattere frontalmente contro le barriere, spezzandosi in due e prendendo fuoco. Il pilota francese, grazie alla capsula di salvataggio in carbonio che lo protegge, resta illeso ed esce dalla vettura sulle sue gambe e viene portato in ambulanza al centro medico.

Grosjean aiutato dai soccorritori a salire in ambulanza, pare abbia preso solo una forte botta alle gambe

Ultimo aggiornamento: 19:32

