Hamilton in Ferrari, il sogno diventa realtà. Forse l'annuncio in giornata, i bookmaker non accettano più scommesse

Lewis Hamilton in Ferrari. Secondo i rumors che si sono fatti sempre più pressanti il sette volte campione del mondo approderebbe a Maranello nel 2025, ma che chi afferma con certezza che il colpo possa essere anticipato addirittura di una stagione. L’ufficialità potrebbe addirittura arrivare in giornata. Se quest’operazione dovesse andare in porto, Lewis dovrebbe sostituire Carlos Sainz, e il Cavallino si assicurerebbe un dream team composto dallo stesso Hamilton e da Charles Leclerc, fresco di rinnovo di contratto. I rumors degli ultimi giorni si stanno velocemente concretizzando: Lewis Hamilton sembra davvero a un passo dalla Ferrari, e a confermarlo - dopo le indiscrezioni dei media internazionali - sono anche i bookmaker, sempre attentissimi alle novità del circus della F1. Stamattina, riporta Agipronews, l’arrivo del britannico alla Scuderia di Maranello dal 2025 era offerto a 6 dagli analisti Sisal, quota che è crollata a 3 nel giro di poche ore. Un ulteriore ribasso dell’offerta ha infine convinto i bookmaker a chiudere le giocate e, almeno dal loro punto di vista, a dare per fatto l’affare dell’anno.

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton lascerà il suo team Mercedes di Formula 1 per fare un clamoroso passaggio alla Ferrari nel 2025, secondo diversi media.

Il portale di notizie sul motorsport Autosport ha dichiarato che non è chiaro se il contratto sia stato firmato, ma che le trattative sono in una fase avanzata e potrebbero concludersi entro la fine di questa settimana. Sia la Mercedes che la Ferrari si sono rifiutate di commentare le indiscrezioni quando richiesto dalla dpa. La Ferrari è da tempo interessata ad Hamilton, ma le loro offerte sono state precedentemente rifiutate perché il sette volte campione del mondo di F1 sentiva che la Mercedes gli offriva una strada migliore verso il successo.

Tuttavia, dopo due stagioni frustranti con la squadra tedesca, sembra che Hamilton potrebbe esseri convinto a unirsi alla squadra italiana. L’anno scorso Hamilton ha firmato un contratto pluriennale con la Mercedes per il 2024 e il 2025, ma sembra che la seconda stagione potrebbe essere stata solo un’opzione e il pilota britannico probabilmente ha una clausola rescissoria. La Ferrari ha recentemente annunciato che il suo attuale pilota Charles Leclerc ha firmato un prolungamento del contratto pluriennale per continuare a correre per la squadra oltre la fine del 2024. Il loro contratto con Carlos Sainz, invece, scade a fine anno.