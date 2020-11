Dpcm, le misure su zone rosse, arancioni e gialle slittano a venerdì: stasera l'annuncio del premier

Slittamento di 24 ore per le misure, contenute nel Dpcm approvato ieri notte dal premier Giuseppe Conte, che suddividono l'Italia in zone rosse, arancioni e gialle in base al livello di rischio legato al Covid-19. Il provvedimento è pronto, ma non entrerà in vigore domani, come annunciato. «Tutte le nuove norme previste dall'ultimo Dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività». Alle 20.20 è prevista la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diretta da Chigi «per illustrare le misure del nuovo Dpcm», si legge sul profilo twitter del premier. E sarà proprio Conte ad annunciare e indicare quali regioni saranno inserite nelle varie fasce di rischio.

