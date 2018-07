Il vento fa volare l'ombrellone, donna impalata in spiaggia e ricoverata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaimprovvisa in una giornata comunque burrascosa ha rischiato di provocare una tragedia in, dove unaè statadall'asta di untrascinato via dal vento. La donna, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata in ospedale.È quanto accaduto ieri pomeriggio, su una spiaggia di, nel New Jersey (), ad una turista inglese, Margaret Reynolds. La donna è rimasta infilzata, all'altezza della, dalla parte appuntita dell'asta dell'ombrellone, ed ha ricevuto i primi soccorsi da altri bagnanti. Come riporta l'Independent , per trasportare la donna su un'ambulanza è stato necessario tagliare l'asta con delle cesoie.A documentare l'accaduto è stato un altro bagnante che, su Instagram, ha raccontato: «C'era tantissimo vento e un ombrellone portato via ha infilzato una donna a pochi metri da me. Poteva succedere a chiunque, me compreso: nei giorni così burrascosi dovrebbero vietare l'apertura degli ombrelloni».La donna, fanno sapere le autorità locali, si trova ancora ricoverata in ospedale ma non sono stati rilasciati dettagli sulle sue condizioni.