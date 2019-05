disabile su una sedia a rotelle, è stato trovato morto questa mattina davanti all'ingresso del palazzo dell'Agenzia delle Entrate di Viareggio (Lucca). Si tratta di Lorenzo Major, campione mondiale paralimpico di arrampicata originario di Forlì.



Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 6 da parte di un dipendente dell'ente. L'uomo si è suicidato sparandosi un colpo di arma da fuoco alla testa. Una pistola è stata trovata in terra vicino al corpo senza vita. Quando il personale del 118 si è arrivato sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del disabile sulla carrozzina. Sul posto i carabinieri e la polizia. Al momento non è stato ritrovato nessun biglietto che spieghi il gesto.



LEGGI ANCHE....>



Gli investigatori della polizia hanno precisato che il corpo è stato rinvenuto privo di vita nel parcheggio dell'Agenzia dell'Entrate vicino alla sua auto sulla sedia a rotelle. La direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate precisa che Un uomo di 48 anni,su una sedia a rotelle, è stato trovatoquesta mattina davanti all'ingresso del palazzo dell'di(Lucca). Si tratta di, campione mondiale paralimpico di arrampicata originario di Forlì.Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 6 da parte di un dipendente dell'ente. L'uomo si è suicidato sparandosi un colpo di arma da fuoco alla testa. Una pistola è stata trovata in terra vicino al corpo senza vita. Quando il personale del 118 si è arrivato sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del disabile sulla carrozzina. Sul posto i carabinieri e la polizia. Al momento non è stato ritrovato nessun biglietto che spieghi il gesto.LEGGI ANCHE....> Baby gang aggredisce e rapina un disabile, tre arresti a Bologna Gli investigatori della polizia hanno precisato che il corpo è stato rinvenuto privo di vita nel parcheggio dell'Agenzia dell'Entrate vicino alla sua auto sulla sedia a rotelle.

il parcheggio serve numerosi uffici e qualsiasi collegamento tra il triste evento e l'attività dell'Agenzia risulta improprio in quanto infondato

.



Il luogo sarebbe solo casuale perché da prime ricostruzioni degli inquirenti non si ipotizzano motivi economici. Il pm Antonio Mariotti ha disposto l'autopsia, che dovrebbe svolgersi la prossima settimana, dopo una prima ricognizione cadaverica effettuata sul posto dal medico legale, Stefano Pierotti.



Ci sono alcuni aspetti che la polizia deve chiarire: sembrerebbe infatti che l'uomo abbia delle ferite al naso e alla testa. Alcuni pallini di piombo sono finiti nella vetrata al piano terra di un edificio che si trova vicino al parcheggio e in un vetro ai piani alti dello stesso immobile. Gli inquirenti stanno cercando di capire il motivo per cui Major si trovava a Viareggio, dopo avere contattato i familiari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA