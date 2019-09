I dinosauri non furono sterminati solo dall'asteroide killer: ecco cosa successe davvero

Non fu solamente l'impatto di unkiller ad uccidere ifino a portarli all' estinzione . Secondo la ricerca «Il primo giorno del Cenozoico» dell'Università del Texas, pubblicata dalla rivista Pnas della National Accademy of Sciences degli Stati Uniti, a sterminare i grandi rettili del passato - e con loro molte altre speciee vegetali del nostro pianeta - è stato uno scenario da incubo che si è verificato intorno al cratere d'impatto di Chicxulub, sotto la penisola dello Yucatan. Uno scenario in cui si sono combinati tsunami, incendi e nubi tossiche di zolfo tanto da rendere lainvivibile fin dalle prime ore dalla collisione.