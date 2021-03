Covid Italia, bollettino oggi 18 marzo: 24.935 nuovi casi e 423 morti. Più ricoveri e terapie intensive. Boom Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 18 marzo 2021. Si registrano 24.935 nuovi casi e 423 morti. Ieri i positivi in tutto il Paese erano stati 23.059, 431 invece le vittime. Sono 353.737 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 369.084. Il tasso di positività è del 7%, in aumento di 0,8 punti rispetto a ieri quando era stato del 6,2%. Sono invece 3.333 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 16 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 249, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 324). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.694 persone, con un incremento di 177 unità nelle ultime 24 ore di unità.

Le regioni

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (5.641), l'Emilia Romagna (2.531), il Piemonte (2.357) e la Campania (2.223). Il numero degli attualmente positivi è di 547.510, con un incremento rispetto a ieri di 8.502. I dimessi/guariti sono 15.976, per un totale di 2.655.346 dall'inizio dell'epidemia. Sono 3.333 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di 16 unità rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 26.694.

Lombardia

In Lombardia nelle ultime 24 ore ci sono stati 5.641 nuovi casi di Covid19 e 92 vittime, secondo i dati della Protezione civile. Il totale degli attualmente positivi è pari a 99.069 persone.

Veneto

Il Veneto registra 1.841 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 36 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono numeri in leggero calo rispetto all'andamento degli ultimi giorni, che avevano fatto segnare incrementi superiori ai 2.000 casi. Sembra frenare anche la pressione sugli ospedali: nei normali reparti medici sono 1.610 (+10) i letti occupati da malati Covid, mentre nelle terapie intensive sono 207 (+4). Resta alto il numero dei soggetti attualmente positivi, 36.938 (+496).

Toscana

In Toscana sono 1.513 in più rispetto a ieri i casi di positività al coronavirus che portano così a 178.123 il numero totale dall'inizio dell'epidemia. Dei nuovi casi, 1.387 sono stati confermati con tampone molecolare e 126 da test rapido antigenico. Oggi sono stati eseguiti 15.302 tamponi molecolari e 9.462 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,1% è risultato positivo. Sono 25 i nuovi decessi: 14 uomini e 11 donne, con un'età media di 82 anni.

Basilicata

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.349 tamponi molecolari: 184 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 179 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri quattro decessi, con il totale delle vittime lucane salito quindi a 388. Sale da 173 a 176 il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 12 (due in meno di ieri) in terapia intensiva, quattro al San Carlo di Potenza e otto al Madonna delle Grazie di Matera.

Puglia

Su 11.211 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 2.082 casi positivi, con un tasso di positività del 18,6% (ieri 13,9%). I nuovi infetti sono così distribuiti: 1.048 in provincia di Bari, 141 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia BAT, 253 in provincia di Foggia, 191 in provincia di Lecce, 321 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono stati 27 e così distribuiti: 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. Attualmente sono 40.507 i casi positivi, 1.801 dei quali ricoverati in ospedale, e 126.314 i pugliesi guariti (1.366 più di ieri) sul totale di 171.215 cittadini contagiati dall'inizio della pandemia.

Piemonte

Sono 2.357, in Piemonte, i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 387 dopo test antigenico), pari al 8,9 % dei 26.369 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 807 (34,2%). L'Unità di crisi regionale registra anche 45 decessi, di cui cinque nella giornata di oggi, e 1.546 guariti. Stabile il dato dei ricoveri: 315 in terapia intensiva, come ieri, 3.279 negli altri reparti, due in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 28.566. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 286.054 positivi, 9.811 decessi e 244.083 guariti.







Lazio

Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.688) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.963 casi positivi (+235), 23 i decessi (+3) e +1.300 i guariti. Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 800. La stima del valore RT è in calo.

Campania

Sono 2.507 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 284 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Sono 619 i sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 26.207 (di cui 5.527 antigenici). In totale sono 313.273 i positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus, i tamponi complessivamente analizzati sono 3.334.782 (di cui 175.804 antitetici). Nel bollettino diffuso oggi dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 13 nuovi decessi.

Sardegna

Sale al 3% il tasso di positività al Covid 19 in Sardegna. L'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale registra 121 nuovi casi, un decesso e 3.631 test in più eseguiti. In ospedale sono ricoverati 170 pazienti (+7), 28 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.615, 311 quelle in più guarite. Dei 42.845 casi positivi complessivamente accertati, 10.538 (+54) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.807 (+16) nel Sud Sardegna, 3.536 (+2) a Oristano, 8.436 (+12) a Nuoro, 13.528 (+37) a Sassari.

Emilia Romagna

Tornano a crescere, in Emilia-Romagna, dopo alcuni giorni di flessione, i numeri del contagio al Coronavirus. E per il terzo giorno consecutivo si ritocca verso l'alto il record di ricoverati in terapia intensiva, ormai stabilmente al di sopra del numero massimo raggiunto durante la prima ondata. Si contano anche 65 morti. Nelle ultime 24 ore, in regione, sono stati individuati 2.531 casi, sulla base di 37.765 tamponi messi a referto. Dei nuovi positivi, 1.109 sono asintomatici, individuati con le attività di screening e contact tracing. Superano i 70mila i casi attivi, il 94,4% dei quali in isolamento domiciliare.

Valle d'Aosta

Nessun decesso e 37 nuovi contagi da Covid-19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti da inizio epidemia a 8451. Lo rende noto il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi positivi attuali sono 398, + 29 rispetto a ieri di cui 22 ricoverati, due in terapia intensiva, e 374 in isolamento domiciliare.

Umbria

Tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 5.811, 93 meno di ieri in base ai dati aggiornati dalla Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 168 nuovi positivi (meno 48 per cento rispetto al giorno precedente), 255 guariti e sei morti. I tamponi analizzati sono stati 2.773 e i test antigenici 2.611. Il tasso di positività sul totale è del 3,1 per cento (ieri 4,9) e del 6 per cento sui soli molecolari (era 9,6). I ricoverati negli ospedali sono 480, cinque in meno, 76 dei quali (tre in meno) nelle terapie intensive.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 12.440 test effettuati sono stati rilevati 1.058 casi di positività al Covid: 724 da 8.525 tamponi molecolari, con una percentuale di positività dell'8,49%; 334 da 3.915 test rapidi antigenici (8,53%). I decessi registrati sono 19. I ricoveri nelle terapie intensive sono 77 (+1 rispetto a ieri) mentre quelli in altri reparti 545 (+7). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 593.571 soggetti per un totale di 630.293 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 42.329 (+404 rispetto a ieri), quelle negative 551.242. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare +5 terapie intensive, +206 guariti/dimessi e 6 morti.

Sicilia

Sono 789 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.163 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 3%, in salita da due giorni consecutivi. La regione resta undicesima per i dati sui contagio in base al bollettino odierno nonostante l'aumento dei nuovi casi. Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.397. Il numero degli attuali positivi è di 15.461, con un aumento di 496 casi rispetto a ieri. I guariti sono 279.