Bimbo piange al ristorante, coppia chiede di cambiare tavolo e viene insultata dalla mamma: scoppia la polemica

Bimbi che piangono al risotrante, come comportarsi? A riaccendere il dibattito è la storia di una coppia di giovani genitori che, dopo molto tenpo, decide di concedersi una cena romantica in un ristorante di lusso lasciando il figlio con una baby sitter. Arrivata al ristorante, però, si trova al tavolo accanto una famiglia con un bambino che non smette di piangere. Dopo un po', hanno chiesto di cambiare tavolo per stare più tranquilli ed è a quel punto che è scoppiata una violenta discussione con la mamma del piccolo, che, in lacrime, ha cominciato a lamentarsi e insultare la giovane coppia.

Il racconto

«Mio marito e io siamo usciti a cena un paio di sere fa. Era la prima volta da soli dopo la nascita del nostro bambino. È il mio secondo figlio, il primo per mio marito, quindi non è stato facile deciderci a farlo. Abbiamo preso una babysitter e siamo andati in un ristorante elegante molto carino. Pochi minuti dopo aver ordinato, un'altra coppia si è seduta sul tavolo accanto a noi con un bambino piccolo nel passeggino. All'inizio andava bene ma dopo pochi minuti il bambino ha iniziato a piangere. Cercavano di confortarlo, ma ogni volta che sembrava che fossero riusciti a farlo addormentare, si svegliava piangendo di nuovo», ha scritto la donna nel suo post. La coppia, quindi, ha chiesto al cameriere di cambiare tavolo spiegando la situazione.





La discussione

A questo punto, però, è scoppiata una lite: la mamma del bambino si è messa a piangere e ha anche insultato la donna che ha chiesto di cambiare tavolo per via dei pianti di suoi figlio. «Ha continuato a dire che probabilmente non ho figli (ne ho 2!), e che anche i bambini sono persone e dovremmo semplicemente accettare che i bambini possono essere rumorosi e piangere», prosegue nel suo lungo post l'utente di Reddit, raccontando che a sua volta poi ha risposto senza andare troppo per le lunghe. «Non volevo iniziare una rissa o altro, ma ero davvero infastidita dal suo atteggiamento, quindi le ho detto che se avesse voluto avrebbe potuto davvero fare qualcosa per il pianto: avrebbe potuto portare il suo bambino a casa in modo che potesse dormire tranquillo, lasciando anche gli altri tranquilli di godersi la cena».