Berlusconi funerali, Marta Fascina e Marina mano nella mano, Veronica Lario in seconda fila, Pascale commossa: assente Carla Dall'Oglio

I figli seguono commossi la bara del papà. Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e il più piccolo Luigi sfilano accanto a Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi tra l'applauso delle migliaia di persone che si sono runite per lui nel Duomo di Milano. Con loro anche il fratello Paolo Berlusconi. Marta, la donna che Berlusconi definiva il suo angelo custode, la compagna che gli è rimasta accanto fino alla fine, non riesce a trattenere le lacrime. E' seduta in prima fila accanto a Marina, anche lei distrutta dal dolore. Bacia la bara per il suo ultimo saluto.

Marta e Marina, la figlia prediletta e la quasi moglie

Le due "eredi" di Silvio sono unite più che mai. La figlia prediletta e la quasi moglie sono le registe del nuovo assetto dell’impero berlusconiano, tra Forza Italia e interessi di famiglia. Non potrebbero essere più diverse. Ma in comune hanno due qualità che per il patriarca sono le più preziose, le stesse che aveva mamma Rosa: devote e silenti. Si tengono mano nella mano mentre entrano nella chiesa affollata di amici, collaboratori, parenti: tutti coloro che amavano Silvio.

Il dolore dei figli

La famiglia di Berlusconi si stringe in un lungo abbraccio. Pier Silvio tiene per mano la sorella Barbara, scuote la testa, non riesce a credere che il suo papà tanto amato non ci sia più. Eleonora e Luigi ripetono grazie al popolo commosso che, fuori dal Duomo, applaude il loro papà. Marta ha lo sguardo perso del vuoto, fissa il feretro. «Con Silvio ho passato gli anni più belli della mia vita», ha detto subito dopo la sua morte. Ci sono i figli, i nipoti - Berlusconi ne aveva 16 - ma anche le ex mogli e le donne che con Silvio hanno condiviso un percorso di vita. C'è Veronica Lario, la seconda moglie. Ufficialmente non ha scritto nessun necrologio dopo la morte del suo ex marito ma nel giorno dei funerali Veronica Lario siede in seconda fila tra i banchi del duomo di Milano. "Veronica Bartolini" - vero cognome di Veronica Lario (che in realtà si chiama Miriam), da cui Silvio ebbe tre figli Barbara, Luigi ed Eleonora - siede nel secondo banco a destra.

Funerali Berlusconi, Pascale in Duomo: nulla da dire, non è momento

Il bianco della De Filippi

Sul lato destro della navata c'è tutta la famiglia. La compagna Marta Fascina e poi a seguire i cinque figli ed il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi.

Marta Fascina ha un completo nero e camicia blu e i capelli raccolti. Accanto a lei Marina, con abito nero e Pier Silvio in completo blu e cravatta grigia. Poi Barbara con giacca e pantaloni neri e un cerchietto nero, Eleonora, in completo nero, indossa un cappello nero con veletta e Luigi in completo grigio e cravatta nera.

Pascale commossa

C'è anche Francesca Pascale, l'ex fidanzata con cui Silvio ha vissuto 8 anni d'amore. Gli occhi coperti da un paio di occhiali da sole. Arriva in piazza Duomo passando per l'ingresso di piazza Fontana, visibilmente commossa, e vestita con tailleur nero e sneakers. «Vi chiedo scusa, non è il momento» ha detto ai cronisti che l'hanno intercettata.

Il saluto della famiglia

La famiglia aveva pensato ad un breve saluto che sarebbe stato letto durante la cerimonia dalla primogenita dell'ex premier, Marina, ma la prassi consolidata per queste funzioni nel Duomo di Milano esclude questa possibilità.

Le autorità

Sul lato sinistro, al primo posto siede il Capo dello Stato, poi il presidente iracheno l'emiro del Qatar i due capitani reggenti di San Marino, ovvero i capi stato presenti alle esequie. A seguire i vertici di Camera e Senato, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana. Poi la premier Giorgia Meloni, la presidente della corte costituzionale Silvana Sciarra, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ed il prefetto della città Saccone. Nelle file subito dietro i capi di governo Orban e quello albanese. Poi delegazioni straniere da molti altri Paesi tra cui Gentiloni a rappresentare la Commissione europea.

I vip presenti

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo presenti: da Federica Panicucci a Ilary Blasi, da Gerry Scotti ad Alfonso Signorini a Lorella Cuccarini e Massimo Boldi. - «Mi ha insegnato tantissimo» Barbara D'Urso ha ripercorso il suo percorso lavorativo con Silvio Berlusconi arrivando in piazza Duomo per il funerale del fondatore di Mediaset. «Per la vita artistica è stato un punto di riferimento. Ho imparato tantissimo» ha aggiunto ricordando la sua «gentilezza e autorevolezza.»

Al Duomo anche l'imprenditore Flavio Briatore. Nella Chiesa ci sono anche i giocatori del Milan Zvonimir Boban Demetrio Albertini e Franco Baresi. Presente anche l'ex ct del Milan Arrigo Sacchi.

Il necrologio della prima moglie

Al contrario di Veronica, da cui Silvio ebbe un tumultuoso divorzio, l'ex moglie Carla Elvira Dall'Oglio, la sempre riservatissima prima moglie e madre di Marina e Pier Silvio, la ragazza di cui Silvio si innamorò vedendola alla fermata del tram, che ha scritto: «Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito».