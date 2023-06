Berlusconi, da Emilio Fede a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i grandi assenti ai funerali: ecco perché non si sono presentati

Il mondo dello spettacolo, del calcio e della politica ha voluto dare l'ultimo saluto ieri a Silvio Berlusconi, morto a 86 anni. Duemila persone hanno affollato il Duomo di Milano. Ma se erano tanti i volti noti - da Barbara d'Urso a Ilary Blasi, da Federica Panicucci a Maria de Filippi - c'è anche chi non si presentato.

L'assenza di Emilio Fede

Assente illustre l'amico di sempre Emilio Fede.

Bonolis e Bruganelli

Non si sono visti neanche due volti noti di Mediaset. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. L'opinionista del GfVip ha caricato delle stories Instagram in cui ha rivelato la motivazione della sua assenza e dell'ormai ex marito Paolo Bonolis.

La location, infatti, è lo studio di Ciao Darwin, in cui, con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è impegnata nelle riprese delle prossime puntate del programma. «È l'unico modo per essere lì», scrive l'opinionista con un cuore nero allegato al messaggio, in simbolo di lutto per la morte del Cavaliere.