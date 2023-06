Berlusconi, ai funerali anche il governatore Emiliano: «Da lui ho avuto sostegno e comprensione»

«Sono qua come presidente della Puglia ma non avrei problemi ad esserci come comune cittadino» così ha detto il governatore Michele Emiliano arrivando in Duomo per I funerali di Silvio Berlusconi.

Sostegno e comprensione

«Da lui nella mia storia istituzionale pur essendo avversari ho avuto solo sostegno e comprensione» ha aggiunto. Certo «se fosse stato mio padre o mio zio gli avrei consigliato maggiore prudenza, ma quello che potrebbe aver scatenato un putiferio era l'essere un fuoriclasse in tutto quello che faceva».

«Io - ha concluso l'ex magistrato - ho sempre detto che bisognava aspettare le prove, non scatenare l'inferno per cercarle».