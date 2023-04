Spese, spunta anche il car-veterinario: la prima visita fino a 85 euro. Ecco quanto si spende per gli animali domestici

Nelle voci del caro vita ora è necessario aggiungere anche il caro-veterinario. Gli animali da compagnia - spiega Altroconsumo - fanno parte della vita di numerose famiglie italiane, tanto che nel 2021 questi sono aumentati sino a raggiungere il numero di 62,1 milioni. Lo scorso anno l'associazione aveva già indagato sul rapporto degli italiani con i propri animali domestici: dall'indagine emergeva che la spesa media annuale per un cane ammontasse a circa 1.562 euro, di cui 341 per spese mediche.

L'analisi dei costi per l'anno in corso

Quest'anno l'analisi da parte dell'organizzazione si è concentrata sui costi di una prima visita per un cucciolo di sei settimane; sono stati interpellati 149 tra ambulatori e cliniche veterinarie in 6 diverse città italiane, quali Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino. Oltre al confronto tra i prezzi delle prime visite, sono stati analizzati gli orari di apertura anche il servizio di pronto soccorso - se presente e in quale modalità - e il costo della spesa per l'applicazione del microchip, obbligatorio per legge per i cani. Dall'indagine si registra una differenza notevole di costi per la prima visita veterinaria tra una città e l'altra: normalmente le città del sud sono più economiche. Venti ambulatori su 149 contattati propongono una prima visita gratuita per conoscere l'animale. In media, si spendono dai 39 euro a Napoli ai 43 a Roma. A Milano, Torino e Bari diverse strutture arrivano però a chiedere più di 80 euro. In generale, gli ambulatori risultano più economici delle cliniche.

Costi per microchip

Per quanto riguarda l'applicazione del microchip, obbligatorio per legge per i cani, nella stessa città si va da un minimo di 25 euro fino a un massimo di 65. In media, a Bari si spendono 34 euro mentre a Milano 49 euro. Non solo, dopo aver applicato il microchip, il veterinario si occupa dell'iscrizione all'anagrafe; a Roma alcuni veterinari chiedono 8 euro in più per la registrazione. Il microchip si può applicare alla Asl e in genere costa di meno. Nel Lazio, il costo per l'applicazione del microchip e l'iscrizione presso l'Asl, è di 28 euro totali. In Lombardia, la spesa scende a 21,71 euro.