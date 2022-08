Traffico e code verso Nord: il weekend dei rientri. Il video

Lunghe code nel sabato da bollino rosso per il traffico. All'altezza di Brindisi, sulla tangenziale che collega la strada per Lecce a quella diretta a Bari, e quindi a Nord, traffico intenso sin dalle prime ore della mattina. In tanti hanno deciso di rientrare in auto nelle grandi città del Centro o del Nord. È il più classico dei weekend dei rientri, dopo una vacanza durata qualche giorno nel Salento o nelle altre località pugliesi. E non a caso si segnalano lunghe code sulla Strada Statale 16.

(Videoservizio di Max Frigione)