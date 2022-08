Si ribalta autotreno e l'olio finisce per strada. Interdetta la zona industriale

Quintali di olio per strada nella zona industriale di Monopoli. L'incidente, per fortuna senza feriti, è accaduto nel primo pomeriggio di oggi quando un autotreno si è ribaltato nei pressi di una rotonda, proprio mentre si apprestava ad affrontare la rotatoria. L'autista del mezzo è illeso. Da pochi minuti erano stati caricati sull'autotreno quintani di olio di sansa, per il trasporto in Puglia e soprattutto in Campania. La zona è interdetta al traffico, in attesa di capire di chi sia la competenza e far partire le pulizie.