San Cataldo, via alla demolizione dell'ex Windsurf. Salvemini: «Vittoria politica»

A San Cataldo, marina di Lecce, sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione della struttura dell'ex Windsurf. Fu costruita nel 1972 sul lungomare Vespucci, era in stato di abbandono ormai da qualche anno, anche per via di alcune lesioni ai solai. Per questo, lo stabile è diventato un problema per il paesaggio del lungomare della marina, negli ultimi tempi, per altro, sempre più affollata tra residenti e turisti che vi passano le serate.

Salvemini: «La vittoria della politica»

«È un intervento atteso a lungo - ha commentato il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini -. Arriviamo al traguardo dopo tanto lavoro. All'interno di una visione strategica sull'uso delle nostre marine è un passo importante. C'è anche un significato politico: se c'è la volontà le cose si possono realizzare. Ci eravamo posti questo obiettivo e lo abbiamo fatto».

(video di Claudio Longo)