Meraviglioso Giuliano: la videostory, dalla notte all'alba di San Cataldo

Uscire di casa a notte fonda per rientrare quando il sole è già alto, continuando a cantare. Nella videostory di Matteo Bottazzo il racconto di una notte unica in riva al mare di San Cataldo, a Lecce. La notte dell'Alba Locomotive in cui Giuliano Sangiorgi, insieme a Raffaele Casarano, ha incantato 5 mila spettatori. Le canzoni dei Negramaro, ma anche molte altre. Dalla, Ron, Modugno. Uno spettacolo al molo di Adriano, riassunto in pochi minuti. Dalla sera, l'attesa. Fino all'alba.