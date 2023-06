Lecce Svelata, la nuova puntata con i segreti e i misteri di Lecce in edicola

Quinto appuntamento con i segreti e i misteri della storia di Lecce, oggi in compagnia di Giovanni Colonna. Non tutti sanno che la città salentina conserva un forte legame con San Francesco d’Assisi, attestato dalla presenza di una chiesa a lui titolata (“San Francesco della scarpa”) e da una curiosa scultura che il nobile Alessandro Perrone, sindaco di allora, fece scolpire sull’arco del suo palazzo. Ma non solo: le leggende leccesi legate al Santo patrono d’Italia parlano anche di certe arance medicamentose, e di un’impiccagione… “Lecce svelata” vi aspetta solo in edicola con il Nuovo Quotidiano di Puglia!