“Lecce svelata”, i segreti e i tesori del barocco salentino: nuovo appuntamento in edicola

«Ho sognato una città: la luce, la dolcezza, la calma di una città estrema». La terza pillola-video estratta dal volume “Lecce svelata. Barocco, segreti e misteri” ci introduce al contributo del giornalista Antonio Errico. Attraverso le sue parole entriamo in una Lecce “sempre perduta e sempre ritrovata”, vista dagli occhi di un provinciale. Una città a tratti irreale, in cui perdersi per poi ritrovarsi nello stupore e nella meraviglia che assale passeggiando per i suoi vicoli. “Lecce svelata” vi aspetta solo in edicola con il Nuovo Quotidiano di Puglia