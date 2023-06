I segreti e i misteri di Lecce, la nuova puntata di Lecce svelata in edicola

Tra le numerose leggende che risuonano nei vicoli e nelle piazze di Lecce, colpisce quella dei “passaggi sotterranei”: cunicoli che metterebbero in comunicazione conventi, palazzi e castelli, coprendo distanze di centinaia di metri o addirittura di chilometri. In questa nuova puntata di “”, il direttore dell’Anfiteatro di Lecce Pietro Copani ci introduce al capitolo “L’uomo che scoprì l’anfiteatro: Cosimo De Giorgi e le fake news del passato”, in cui episodi realmente accaduti - come la scoperta dell’arena leccese a inizio Novecento - si mescolano a un ricco patrimonio di conoscenze basate su voci tramandate nel tempo. Ie iditi aspettano solo incon il Nuovo Quotidiano di Puglia.