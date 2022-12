Il Marocco va in semifinale al Mondiale: a Lecce fuochi d'artificio

Feste nelle piazze italiane, anche in Puglia. A Foggia (in foto) diversi tifosi marocchini hanno acceso fumogeni e sfilato. Anche a Lecce caroselli e persino i fuochi d'artificio, come mostra il video in basso. E in piazza Mazzini tra i commercianti per il mercatino di natale spunta una bandiera. A Terlizzi il sindaco ha concesso un maxischermo, ed è stata una grande festa collettiva, con tanti terlizzesi. A Bari gente in giro con bandiere del Marocco in via Sparano.