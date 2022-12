Il Marocco in semifinale ai Mondiali. Festa in Puglia: a Lecce fuochi d'artificio, nel Barese maxischermo in piazza

Il Marocco è in semifinale ai Mondiali in Qatar: è tra le quattro nazionali più forti del mondo per la prima volta nella propria storia. Serviva l'impresa, eccola. Portogallo schiantato, 1-0, con Ronaldo relegato a entrare nella ripresa senza cambiare le sorti della partita. Decide En Nesyri a due minuti dalla fine del primo tempo, sfruttando un'imprecisione di Diogo Costa in uscita.

La partita di Cheddira

Se Cr7 entra e non cambia le sorti della partita, non lo fa neppure Leao. E nemmeno, sull'altro fronte, il barese d'adozione Walid Cheddira. L'attaccante del Bari subentra nel finale, tiene alta la squadra, rischia anche una gran giocata in area di rigore, poi commette due ingenuità e con due falli da giallo viene espulso. Aveva debuttato contro la Spagna agli ottavi di finale, adesso sarà costretto a saltare la semifinale.

La festa in Puglia

Feste nelle piazze italiane, anche in Puglia. A Foggia (in foto) diversi tifosi marocchini hanno acceso fumogeni e sfilato. Anche a Lecce caroselli e persino i fuochi d'artificio, come mostra il video in basso. E in piazza Mazzini tra i commercianti per il mercatino di natale spunta una bandiera.

A Terlizzi il sindaco ha concesso un maxischermo, ed è stata una grande festa collettiva, con tanti terlizzesi. A Bari gente in giro con bandiere del Marocco in via Sparano.