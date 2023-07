Senza ascensore da oltre un mese: la protesta dei condomini a Brindisi

Da oltre un mese senza ascensore e in condizioni tanto difficili quanto precarie: è questa l’odissea a cui sono costrette trentuno famiglie di un condominio di undici piani in via Ofanto, al quartiere Perrino di Brindisi. Dopo il guasto di entrambi gli elevatori, infatti, sono cominciati i veri disagi per i residenti, quasi tutti anziani e con diverse disabilità motorie. Molti di loro sono chiusi nelle loro case da più di trenta giorni, altri invece provano comunque a spostarsi e si arrangiano come possono per salire e scendere le scale. Il forte caldo di questi giorni, poi, ne amplifica notevolmente le problematiche.

Video di Max Frigione