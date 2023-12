I robot da cucina più innovativi, ideali per il cenone delle Feste. Impastano, tritano, mescolano, alcuni calcolano anche i tempi della preparazione in base agli ingredienti: i nuovi “automi” ai fornelli consentono di sfornare piatti da cuochi anche a chi è poco talentuoso.

L’algoritmo CookingIoT detta le “regole” di cottura

Xiaomi Smart Cooking

Robot dal design all black molto elegante e caratterizzato da un display touch da 8 pollici. Potenza 1700W, pentola da 2,2 in acciaio inox. Esegue fino a 35 diverse funzioni tra cui anche cotture con la possibilità di effettuare fino a tre preparazioni simultaneamente. L'algoritmo CookingIoT calcola i tempi e i modi di cottura in base agli ingredienti. Contiene 200 ricette. Prezzo: 890 euro www.mi.com

Cottura e bilancia

Kenwood CookEasy+

Robot da cucina completo con funzione cottura e bilancia integrata che può essere controllato anche direttamente tramite app che contiene centinaia di ricette. Cuoce da 30°a 180°, ha 1500W di potenza, una ciotola da 4,5 litri, un display touchscreen intuitivo da 4,5''. Ha già 8 impostazioni one-touch a cui si può aggiungere un tocco creativo. Prezzo: 1149 euro www.kenwoodworld.com

Si utilizza anche come un forno

Moulinex I-Companion Touch XL

Tra i vari robot da cucina questo è consigliato tra quelli alle prime armi in cucina grazie a un'interfaccia molto intuitiva. 12 comodi programmi integrati e ricette che si rinnovano ogni mese. Capacità 4,5 litri e potenza di 1500 Watt per amalgamare e cuocere anche al vapore. Prepara piatti e li mantiene caldi fino all'ora di cena. Completo di ogni attrezzo. Prezzo: 999 euro www.moulinex.it

Con l’interfaccia a tre pulsanti

Philips Robot HR7778/00

Questo robot da cucina è consigliato per chi preferisce lavorare con fornelli e forno e usare il robot solo per le altre funzioni. Questo robot fa tutto molto bene, tranne cuocere. Potenza 1300 Watt, contenitore da 3,4 litri. 12 velocità di lame. Struttura in plastica e alluminio elegante e poco imgombrante e interfaccia a tre pulsanti immediata per tutti. Prezzo: 307 euro www.philips.it

Impastare e tritare il ghiaccio

Bosch MultiTalent 8

Da Bosch una macchina multifunzione dotata di un motore da 1250 w che è in grado di impastare così come di tritare il ghiaccio, oltre ad altre 50 funzioni, ma non cuocere. Ciotola da 3,9 litri. Il robot può trasformarsi in spremiagrumi, tritatutto e tagliaverdura con un azionamento semplice delle funzioni dalla rotella frontale con led. Prezzo: 270 euro www.bosch.it

Friggitrice ad aria

Haier I-Master Serie 5

La friggitrice ad aria in un paio di anni è diventata il piccolo elettrodomestico più venduto. Questo di Haier ha 9 programmi: oltre a friggere con un goccio d'olio, disidrata, arrostisce, griglia, scongela e si usa come piccolo forno per fare dolci e molto altro in poco tempo e consuma meno di un forno. Il vetro consente di monitorare facilmente la preparazione delle ricette. www.haier-europe.com Prezzo: 259 euro (versione full optional)

Abbattitore

R.G.V. Abbattitore Fast Freezer 300W

Passano gli anni e cambiano le tradizioni e c'è quindi chi per il cenone di Natale preferisce preparare il sushi per tutta la famiglia. Oggi è possibile farlo in modo sicuro con l'abbattitore di temperatura per garantire la sanificazione e la conservazione del pesce. Quello di RGV è un abbattitore domestico a 300Watt con pannello di controllo touch per diventare un Master Chef R.G.V. Abbattitore Fast Freezer www.rgv.it Prezzo: 938 euro