Sfida all'ultimo piatto: dieci sindaci in gara ai fornelli. Ecco chi sono

Sfida all'ultimo piatto: sono dieci i sindaci pugliesi che si sfideranno in una gara di cucina. I grembiuli al posto delle fasce tricolore. Mestoli e ricettari sul tavolo e non atti e ordinanze da firmare sulle scrivanie. Dieci primi cittadini - 8 pugliesi, un marchigiano e uno abruzzese - il prossimo 25 settembre lavoreranno lontano dai loro uffici per raggiungere il porto di Bisceglie, nel nord Barese, per sfidarsi nell'ottava edizione - la prima dalla fine della pandemia da coronavirus - di "Sindaci, ai fornelli", la gara di cucina che sarà supervisionata da chef stellati.

Chi parteciperà

A destreggiarsi tra pasta da saltare in padella e pesce da sfilettare ci saranno Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Marco Fioravanti sindaco di Ascoli Piceno, Pierluigi Biondi primo cittadina de L'Aquila, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, la sindaca di Andria Giovanna Bruno, il primo cittadino di Grumo Appula Michele Antonio Minenna, il sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo, il primo cittadino di Martina Franca Gianfranco Palmisano, il sindaco di Mesagne e presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli e il sindaco di Lesina, Primiano Leonardo Di Mauro.

Cosa dovranno preparare

Dovranno preparare in trenta minuti, un piatto utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione seguendo i suggerimenti degli chef tutor a loro abbinati tra cui ci sono Angelo Sabatelli, Pietro Penna e Vitantonio Lombardo.