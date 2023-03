Verrà tenuta a battesimo il prossimo 8 giugno a Copenaghen, in Danimarca, la nuova ammiraglia di Msc Crociere alimentata a Gnl, uno dei combustibili marini più puliti al mondo, in grado di ridurre le emissioni di zolfo di oltre il 99%, quelle di azoto dell’85% e quelle di anidride carbonica del 25%. La flotta di Msc Crociere, sempre più green, raggiungerà così le 22 unità. La futura ammiraglia sarà anche dotata di tecnologie ambientali all’avanguardia per il trattamento delle acque reflue di bordo, la gestione dei rifiuti, l’efficienza energetica e la connettività con la rete elettrica di terra. Prima di Natale è entrata in servizio invece MSC World Europa, l’altra nave del gruppo alimentata a Gnl, anche questa con un’ampia gamma di apparecchiature a bordo per ottimizzare l’uso dell’energia. In Italia, nel 2023, si prevede che i passeggeri movimentati da Msc Crociere raggiungeranno quota 4 milioni, un vero e proprio record anche rispetto agli anni pre-Covid. La compagnia fondata da Gianluigi Aponte, il terzo brand di crociere più grande al mondo, nonché leader del mercato in Europa, Sud America, Golfo Persico e Africa meridionale, ha già ridotto la propria intensità di emissioni di anidride carbonica del 35% dal 2008 a oggi. E, sulla scia di quanto previsto dalla International Maritime Organisation, che ha fissato l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni entro il 2030, Msc si è impegnata a conseguire entro il 2050 il traguardo della neutralità carbonica.

SELEZIONE

Msc Euribia ha richiesto un investimento pari a circa 1 miliardo di euro e passerà la propria stagione inaugurale in Nord Europa dove, a partire dal 10 giugno, offrirà crociere di sette notti da Kiel (in Germania) e Copenaghen verso gli splendidi fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam. La nave sarà caratterizzata da un suggestivo affresco dipinto sullo scafo che rappresenta l’impegno della compagnia nel tutelare e preservare l’ambiente: progettata dal graphic artist tedesco Alex Flaemig, l’opera d’arte vuole comunicare l’importanza del proteggere il delicato e complesso ecosistema marino. Ma oggi ogni nuova nave di Msc Crociere viene dotata di sistemi sempre più avanzati dal punto di vista delle tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale. Le ultime ammiraglie, per esempio, sfruttano un sistema selettivo di riduzione catalitica che, grazie a una tecnologia di controllo attivo delle emissioni, contribuisce a ridurre le emissioni di ossido di azoto dell’80%. L’ossido di azoto proveniente dalle operazioni del motore viene condotto attraverso un catalizzatore, un dispositivo ad alta densità realizzato con metalli nobili, che lo converte in azoto e acqua, entrambi composti innocui per l’ambiente. Non solo. Le navi Msc costruite a partire dal 2017 sono anche provviste di un sistema che consente l’elettrificazione da terra, che può essere utilizzato durante l’ormeggio, collegando la nave alla rete elettrica locale del porto e consentendo così di azzerare le emissioni durante la sosta nei porti attrezzati. Dal 2017 al 2023 il gruppo ha investito nel complesso oltre 8 miliardi di euro per modernizzare la flotta e renderla più efficiente, con dieci nuove navi che sono state migliorate ulteriormente dal punto di vista dell’impatto ambientale.

AUTOREGOLAMENTAZIONE

Qualche esempio? L’illuminazione delle nuove navi è fornita da Led ad alta efficienza energetica, mentre il sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria si autoregola in base alle condizioni atmosferiche e al numero di passeggeri a bordo. Inoltre, le prestazioni idrodinamiche sono ottimizzate grazie a misure di rielaborazione delle eliche e di riduzione della resistenza aerodinamica. Gli scafi delle navi sono persino rivestiti con vernici speciali che rallentano la crescita degli organismi marini, riducendo così la resistenza aerodinamica e migliorando l’efficienza energetica. Anche il risparmio idrico e l’indipendenza dall’acqua rappresentano un fattore chiave. Per questo le navi di MSC Crociere dispongono di moderni impianti di produzione dell’acqua. Risultato? Quasi tutta l’acqua utilizzata a bordo è auto-prodotta, con sistemi altamente efficienti di osmosi inversa e di evaporazione che ricavano acqua dolce pulita dall’acqua di mare: ogni nave ha la capacità di produrre oltre 3 milioni di litri di acqua di rubinetto al giorno.