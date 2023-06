Ville con piscina e auto di lusso: scatta la confisca per un patrimonio di quattro milioni di euro

Scatta la confisca per una patrimonio di quattro milioni di euro. E sotto chiave finiscono anche due ville con piscina e auto di lusso. Il provvedimento è stato eseguito dalla Dia, Direzione Investigativa Antimafia, di Lecce con il supporto della Questura di Taranto nei confronti di un 55enne di Martina Franca.

I sigilli sono scattati sulla base del provvedimento per la confisca di beni mobili ed immobili emesso dal Tribunale di Lecce nei confronti del martinese già condannato per numerosi reati quali evasione fiscale, estorsione e furto in concorso, ricettazione continuato, produzione, traffico e detenzione di sostante stupefacenti, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contraffazione di pubblici sigilli destinati a pubblica certificazione in concorso, nonché sostituzione di denaro e valori provenienti da rapina aggravata.

L'indagato

L'uomo, nel dicembre di tre anni fa, venne arrestato nell’ambito di una importante operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, in quanto ritenuto a capo di un’associazione finalizzata al traffico di cocaina attiva su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di confisca riguarda beni già sottoposti a sequestro nel maggio del 2021 su proposta di misura di prevenzione patrimoniale avanzata dalla sezione operativa di Lecce a firma del Direttore della Dia. e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

La confisca ha riguardato un appartamento, 5 ville di cui 2 con piscina situate a Martina Franca e nella località balneare di Torre Canne, un ristorante di Taranto, 1 natante da diporto e numerosi autoveicoli di lusso, alcuni dei quali d’epoca, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro.