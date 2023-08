Accusati di una rapina in trasferta: sette daspo per i tifosi del Taranto

Sette ultras del Taranto Calcio sono sono i responsabili di una rapina ai danni di alcuni tifosi del San Severo Basket. Le due tifoserie si sono scontrate presso un area di servizio a Castrocielo lungo l'autostrada Roma-Napoli. Il questore di Frosinone Domenico Condello ha firmato sette daspo nei confronti dei tarantini. La rapina risale al 30 gennaio del 2022.

La storia della rapina

I tifosi del Taranto rientravano da una trasferta a Latina e durante una sosta sull'A1 avevano preso di mira i supporter della squadra di pallacanestro, che tornavano in Puglia.

Minacciandoli con bastoni li obbligavano a consegnare tamburi, megafoni, striscioni, sciarpe e bandiere e rapinavano un giubbino ed uno zaino dal minivan su cui viaggiavano.

I provvedimenti presi

I sette accusati dell'aggressione e della rapina sono stati identificati dalla Digos di Frosinone attraverso le immagini della Scientifica di Latina e della stazione di servizio. Per tutti, oltre al Daspo c'è la richiesta di giudizio per reati che, a seconda dei casi, vanno dalla rapina aggravata alla ricettazione, al porto abusivo di armi. Uno dei destinatari è attualmente detenuto nel carcere di Benevento per omicidio volontario. Un altro Daspo è stato firmato per un tifoso milanese giunto a Frosinone lo scorso maggio per assistere alla gara tra la squadra di casa ed il Genoa, lanciando petardi in curva nord. Uno di questi ha divelto due seggiolini e colpito un tifoso provocandogli la rottura del timpano. Le telecamere nello Stirpe lo hanno incastrato.